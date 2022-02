COMUNE DI TRENTO * NEVE: « NEL CORSO DELLA GIORNATA SARANNO MESSI IN CAMPO 78 MEZZI DOTATI DI LAME – 39 MEZZI SPARGISALE – PIÙ 6 MEZZI SUL BONDONE PER LA SALATURA E LO SGOMBERO »

9:32 - 15/02/2022

Nevicata in città operativi tutti i mezzi. Sono usciti alle 4 di questa mattina i primi mezzi comunali nei sobborghi alti (da Sopramonte a Villamontagna) per contrastare la nevicata di oggi.

In totale nel corso della giornata saranno messi in campo 78 mezzi dotati di lame, 39 mezzi spargisale, più 6 mezzi sul Bondone per la salatura e lo sgombero.

Ad essi vanno aggiunte 45 di cosiddette “mini-pale” per la pulizia dei marciapiedi che inizieranno ad operare a metà mattina.

La situazione del traffico ad inizio mattina è stata resa più difficoltosa per i disagi causati da mezzi finiti di traverso al bus de Vela, in tangenziale ed a Villazzano.

Per il momento sta lavorando personale del Comune, se la situazione dovesse peggiorare verrà mobilitato anche il consueto personale aggiuntivo.

Foto: Agenzia Opinione