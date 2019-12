COMUNE DI TRENTO * NATALE DEI BAMBINI: « IN ARRIVO UN CIRCO DI LUCE IN PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE »

È in arrivo un Circo di luce in piazza Santa Maria. Continuano in piazza S. Maria Maggiore gli appuntamenti organizzati per il Natale dei bambini.

Il prossimo fine settimana è di scena Circo di luce, con protagonisti un buffo personaggio e il suo asinello che accompagnano Santa Lucia ad incontrare grandi e piccini coinvolgendoli in uno spettacolo che illuminerà l’oscurità del pomeriggio con destrezze circensi.

Appuntamento sabato 14 e domenica 15 dicembre alle 16 e alle 17.

Fino al 6 gennaio (dal giovedì alla domenica) nel Villaggio del Natale i bambini e le loro famiglie possono vivere la vera magia natalizia, incontrare gli aiutanti di Babbo Natale, giocare in compagnia, scrivere le letterine dei desideri, ascoltare incantevoli fiabe e molto altro ancora. All’Officina del Natale vengono proposti laboratori creativi dove si possono creare oggetti con la carta e minuterie del presepe, colorare disegni, realizzare piccoli addobbi, lavorare la creta e preparare i biscotti di Natale con l’aiuto dei folletti del bosco.

Nell’ufficio postale i bambini incontrano Babbo Natale, arrivato a bordo della sua meravigliosa slitta, consegnargli di persona le letterine, oppure decidere di scriverle insieme alle animatrici ed imbucarle nella cassetta delle lettere. Protagonisti del Natale saranno anche gli animali e per l’occasione nel Villaggio verrà allestita una piccola fattoria dove grandi e piccini potranno ammirare da vicino asini, cavalli, galline, pecore e caprette.