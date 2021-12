COMUNE DI TRENTO * MONTE BONDONE: « DAL LABORATORIO PERMANENTE DI “LAND ART“ NASCE LA SECONDA SCULTURA IN PAGLIA O FIENO, LA “CAPRA GIGANTE“ »

8:13 - 14/12/2021

Il Monte Bondone Green Festival incontra Bond Art e come per incanto il territorio prende il posto della tela e “L’Orso con Valigia” trova compagnia: siamo a presentare la nostra “Capra Gigante”, la seconda scultura in paglia e fieno in Trentino, che, con quella dell’orso diventano le uniche opere realizzate con questa speciale tecnica di land art in Italia e fra le poche in Europa.

Ormai è innegabile che l’unico mezzo con cui possiamo preservare la natura è la cultura, ed è su questo punto che deve giocare il rapporto tra l’ambiente e l’individuo. La propensione ad interferire col paesaggio ha origini molto antiche nella storia dell’uomo, da sempre “artista” della terra, se pensiamo all’agricoltura nei campi o l’architettura dei giardini. Attitudine che per il Monte Bondone Green Festival assume un impulso specifico legato soprattutto ai nuovi rischi ecologici: queste sperimentazioni prendono il nome di Land Art, l’arte nel paesaggio, nota anche come Earth Works, lavori nella terra.

Nella consapevolezza che la Natura, l’Ambiente è la prima Opera d’Arte che vedono i nostri occhi.

Considerazioni dalle quali è nato un preciso progetto dove compare un elemento umano volto al recupero di sensazioni elementari, arcaiche: l’immersione nella natura, la consapevolezza di aver generato un mutamento nella sua struttura e l’occasione di osservarne il risultato. Ma anche pensato per valorizzare lo stesso Monte Bondone, area sulla quale esistono molti progetti di rilancio, ma che necessita di mettere in campo iniziative che oltre a aumentarne l’immagine creino concreti fattori di richiamo e di originalità anche per la stessa offerta turistica. Ecco che oltre all’opera deniminata “Orso con valigia”, in occasione della terza edizione del Festival, da questo percorso di Land Art ha preso forma e vita “La Capra Gigante” che andrà ad arricchire quel particolare “pellegrinaggio artistico” che mira creare sul Monte Bondone un’attrazione speciale ed esclusiva, capace di far vivere l’emozione del stupire e dello stupirsi, dove la natura esprime meraviglia.

Un riconoscimento speciale vogliamo darlo alla Pro Loco del Bondone e all’Associazione Crisalide perché è grazie a loro, stimolati dalla proposta del Direttore Artistico del Festival, che il progetto di Land Art è diventato realtà.

E con l’arrivo di questa nuova opera di land art il Monte Bondone Green Festival trova un’altra mascotte destinata a diventare patrimonio di tutta la comunità e per la quale si preannuncia lo stesso successo raccolto dall’Orso con Valigia e quindi benvenuta Capra Gigante.

Le due opere sono state relizzate da:

Francesco (Franz) Avancini

– Orso con valigia 2020

Legno, fieno, filo di ferro

– Capra Gigante 2021

Legno, fieno, filo di ferro

Ora, con grande soddisfazione, possiamo dire che il Green Festival ha due testimonial, due simpatiche mascotte, due “sentinelle” che potete trovare nella magica cornice della piana delle Viote sul Monte Bondone: due “giganti buoni” che vi ricorderanno ogni volta che andrete ad ammirarli quanto sia meravigliosa la Natura se tutti impariamo a rispettarla e ad amarla!!!

*

Foto: Nicola Ianes