COMUNE DI TRENTO * MONICA ZARBA: « VERRÀ INAUGURATA A TORRE MIRANA “ CERCATI “, UN VIAGGIO DENTRO SE STESSI ATTRAVERSO LE SUE POESIE E QUADRI » (IL 4 LUGLIO ALLE 17.00) »

Verrà inaugurata venerdì 4 luglio alle 17 nella Sala Thun di Torre Mirana Cercati, un viaggio dentro se stessi attraverso le poesie e i quadri di Monica Zarba, pittrice emergente del territorio trentino.

Un percorso emozionale che vuole scavare e andare oltre le apparenze accogliendo la parte oscura e misteriosa di noi stessi per trasformarla in una progettualità e in un sentimento vitale e positivo.

I 15 quadri figurativi e astratti, intervallati da poesie che percorrono il filo invisibile dell’anima, saranno esposti al pubblico fino all’11 luglio tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Monica Zarba, classe 1966, è nata e vissuta a Parma fino al 2000, quando si è trasferita a Trento, dove vive attualmente. Si avvicina alla pittura nel 2009 come l’espressione dell’incontro con le sue emozioni più profonde e la necessità di farle emergere nella loro alternanza come una sorta di arteterapia dopo aver superato momenti difficili.

“Ho sempre amato l’arte in generale. La mia famiglia mi ha trasmesso l’amore per la musica classica. In passato ho cantato per molti anni come solista, ma mai avrei pensato di scoprire questa passione per la pittura; poi nel 2009 la svolta. Mi diagnosticano un cancro al seno, l’intervento e il percorso che molte donne devono sostenere.

Inizio a dipingere per curare la mia anima e utilizzo i colori come arteterapia. La pittura è riuscita a tradurre le mie emozioni più nascoste.

Dipingere è un cammino che va di pari passo con la vita stessa, è un divenire che si concretizza nel gesto ed è in quel gesto e in quella pennellata che si cerca di immortalare quell’attimo, come se fosse per sempre. Una consapevolezza che solo l’amore per se stessi e per l’altro può essere il mezzo di riscatto alla morte stessa e che serve a raggiungere la felicità. Dipingo per incontrarmi con le mie emozioni più profonde e farle emergere nella loro alternanza di gioia e tristezza, nostalgia e sogno, buio e luce, solitudine e comunione”.

Visitare la mostra è come entrare nel mondo dell’artista, un mondo fatto di suoni, di colori, di parole. L’introduzione alla mostra sarà curata da Gentile Polo , pittore nonché presidente dell’Associazione Kunst Grenzen Arte di Frontiera di Roverè della Luna, che in questi anni sta portando avanti insieme ad altri artisti del trentino una nuova concezione di arte che intende favorire gli incontri artistici e il dialogo culturale mettendo a disposizione la propria galleria .