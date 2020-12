COMUNE DI TRENTO * MERCATO DEL GIOVEDÌ: « POSITIVO INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA, IL 10 DICEMBRE RIAPRONO LE BANCARELLE IN SICUREZZA »

Mercato del giovedì, positivo incontro con i rappresentanti di categoria. Giovedì 10 dicembre riapre il mercato in sicurezza. Si è tenuto questo pomeriggio a Palazzo Geremia un incontro tra il sindaco Franco Ianeselli, il vicesindaco Roberto Stanchina e i rappresentanti dell’Anva (Associazione nazionale venditori ambulanti) e Confesercenti.

Nel corso del confronto si è lavorato per trovare il giusto compromesso in grado di permettere la riapertura del mercato cittadino del giovedì allargato anche ai venditori di merci non alimentari. Nel rispetto delle principale norme di sicurezza, a partire dall’utilizzo costante delle mascherine , il distanziamento e una diversa collocazione dei banchi la Polizia locale ha pertanto predisposto una nuova ordinanza che permette di riaprire il mercato da giovedì 10 dicembre . Nello specifico il testo dell’ordinanza prevede la ricollocazione di parte dei banchi con particolare attenzione a via Verdi, dove grazie a una ridefinizione degli spazi saranno evitati possibili assembramenti.

I rappresentati di categoria hanno assicurato il massimo impegno dei loro iscritti al fine di permettere il corretto svolgimento del mercato. La polizia locale, coadiuvata dagli Apini, garantirà il controllo dell’intera area e il rispetto della normativa anti Covid.