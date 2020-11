COMUNE DI TRENTO * MERCATO DEL GIOVEDÌ: « APERTO SOLO PER I BANCHI ALIMENTARI, LA ZONA SARÀ TRANSENNATA E GLI INGRESSI VERRANNO CONTROLLATI DALLA POLIZIA LOCALE »

Giovedì al mercato solo i banchi alimentari. Confermata la sospensione del mercato del giovedì, preannunciata nei giorni scorsi dopo una valutazione sulla grande difficoltà nel far rispettare le rigide indicazioni in merito alla regolamentazione degli accessi e al distanziamento fisico.

Nell’ordinanza che il sindaco firmerà in giornata è prevista tuttavia l’operatività del settore alimentare.

I banchi interessati sono diciassette e verranno posizionati in piazza Duomo e in via Verdi, parte alta e parte bassa, lasciando libero il passaggio all’altezza di via Maffei, in modo da evitare il pericolo di assembramenti.

La zona del mercato sarà transennata e gli ingressi verranno controllati da agenti della polizia locale.

All’interno dell’area del mercato gli alpini continueranno invece a garantire la sorveglianza sul rispetto delle misure di sicurezza da parte di commercianti e utenti (igienizzazione delle mani e distanziamento fisico).