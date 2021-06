COMUNE DI TRENTO * LOCAZIONE: « ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA, APPROVATE LE GRADUATORIE »

Locazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica: approvate le graduatorie Sono state approvate le graduatorie definitive per la “Locazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica – L.P. 7 novembre 2005 n. 15”, relative alle domande presentate dal 28 settembre 2020 al 29 gennaio 2021 e dal 21 aprile 2021 al 7 maggio 2021, riferite ai cittadini comunitari ed extracomunitari.

Le graduatorie sono visionabili nel sito del Comune di Trento seguendo il seguente percorso (Aree tematiche – politiche sociali e abitative – graduatorie edilizia abitativa) per un periodo di 10 giorni.

Le graduatorie sono altresì esposte per il medesimo periodo presso il Progetto Politiche abitative in via Bronzetti 1.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Casa telefonando allo 0461 884053 oppure 0461 884046.