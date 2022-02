COMUNE DI TRENTO * INTERVENTI CONTRO GLI IMBRATTAMENTI: « PROSEGUE LA CAMPAGNA, SI INVITANO I CITTADINI A SEGNALARE ALL’URP MURI E FACCIATE DA RIPULIRE »

19:19 - 7/02/2022

Interventi contro gli imbrattamenti, prosegue la campagna. Si invitano i cittadini a segnalare all’Urp muri e facciate da ripulire.

Prosegue la campagna contro gli imbrattamenti dei muri e delle facciate della città.

L’impegno del Comune con il Noi (Nucleo operativo interservizi) prevede, oltre all’intervento e alla vigilanza della Polizia locale, l’intervento diretto, senza impegno economico da parte dei proprietari degli immobili, nella cancellazione delle scritte e nel ripristino delle facciate. Il servizio Gestione strade e parchi si fa carico degli interventi sugli edifici di proprietà dei cittadini, mentre si attiva per sollecitare la pulizia di quelli di proprietà di Enti di varia natura.

Da poco si è deciso di intensificare questa campagna grazie all’aiuto delle ragazze e dei ragazzi che stanno svolgendo il loro servizio civile in Comune facendo loro “mappare” la città e fotografando i muri deturpati dalle scritte vandaliche. Un lavoro che consentirà di intervenire in modo ancora più preciso e incisivo.

Nelle ultime settimane intanto i tecnici del Comune hanno lavorato nei tre collegamenti che uniscono la città al quartiere delle Albere: quello del cimitero, dove il muro dell’edificio delle suore Orsoline era rovinatissimo; quello di via Taramelli e quello di via Anna Maestri (come si può vedere nei collage delle foto del “prima” e “dopo” preparati per raccontare – come l’Amministrazione si era impegnata – questa operazione di miglioria che proseguirà nei prossimi mesi).

Purtroppo sovente a una ripulitura segue un ulteriore, incivile imbrattamento. Si tratta di un lavoro impegnativo, ma il Comune proseguirà quest’opera di miglioramento estetico della città. Per questo conta sull’aiuto di tutti i cittadini che possono segnalare gli atti di vandalismo e i muri imbrattati all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp): 0461 884453 / 884005 – numero verde 800 017615 – comurp@comune.trento.it.