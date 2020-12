COMUNE DI TRENTO * INTERRAMENTO LINEA FERROVIARIA: FACCHIN, « COMPLETATE LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO CON RFI, A BREVE PREDISPOSTO L’ITER PARTECIPATIVO »

Completate le attività previste dal protocollo sottoscritto con RFI. L’assessore Ezio Facchin: a breve sarà predisposto l’iter partecipativo.

In questa settimana la Giunta ha preso visione del documento riguardante le linee guida per l’urbanistica collegate al progetto di interramento della linea ferroviaria dalla rotatoria Nassiryia alle Albere. Sono stati completati anche i documenti per la futura impostazione del sistema dei trasporti e per le modalità di realizzazione della circonvallazione ferroviaria.

Si può quindi ritenere ultimata l’attività prevista dal Protocollo 11.11.2019 tra Comune, Provincia e RFI, pur con il ritardo collegato alle difficili condizioni create dalla pandemia.

Nell’esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto l’assessore Ezio Facchin ha precisato come a breve “ partirà l’esame dei documenti per stabilire il programma della comunicazione/partecipazione, della progettazione e della realizzazione, certi che i valori della transizione ecologica che abbiamo messo al centro del nostro programma costituiranno la guida di questo lavoro.”

In questo percorso partecipativo il coinvolgimento sarà capillare, con particolare attenzione alle Circoscrizioni che saranno perno fondamentale di un iter propedeutico alla costruzione della città del futuro.