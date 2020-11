COMUNE DI TRENTO * GESTIONE MERCATI CITTADINI: « FIRMATA DAL SINDACO IANESELLI L’ORDINANZA N° 18 PER LA SOSPESIONE DEL MERCATINO DEI GAUDENTI, DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER GLI ALTRI » (SCARICA QUI PDF)

Si trasmette l’ordinanza firmata in data odierna dal Sindaco Franco Ianeselli con la quale viene sospeso il mercatino dei Gaudenti ed indicate le disposizioni di sicurezza necessarie per lo svolgimento del mercato del giovedi e del mercato dei contadini. Solo un forte senso di responsabilità da parte della clientela ed un marcato spirito collaborativo da parte degli operatori potrà garantire continuità alle attività proposte.

