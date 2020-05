COMUNE DI TRENTO * FASE 2 – ATTIVITà DI ACCONCIATORE E ESTETISTA: « IL NUOVO ORARIO è FISSATO IN 84 ORE SU SEI GIORNI SETTIMANALI, CON GIORNO DI CHIUSURA A SCELTA DEL TITOLARE DELL’ESERCIZIO »

Attività di acconciatore e di estetista: orari di apertura fino al 31 dicembre 2020.

Per consentire l’accessibilità del servizio dopo un lungo periodo di chiusura, venire incontro ad una verosimile richiesta da parte dell’utenza, e permettere ai titolari degli esercizi l’adozione di misure che consentano di evitare la presenza contemporanea di soggetti nei locali, il Comune ha previsto una deroga all’attuale disciplina degli orari di apertura delle attività di acconciatore e di estetista.

Con determinazione dirigenziale n. 20 del 15 maggio, sono stati fissati i nuovi orari per le attività di acconciatore e di estetista, validi fino al 31 dicembre 2020.

Il nuovo orario è fissato in 84 ore su sei giorni settimanali, con giorno di chiusura a scelta del titolare dell’esercizio. Non è obbligatorio per questo periodo il riposo domenicale; rimane invece l’obbligo di chiusura previsto per le festività.

L’orario prescelto dovrà essere esposto in modo chiaro e visibile all’interno e all’esterno dei locali, senza obbligo di darne comunicazione al Comune.

Per tutti i dettagli relativi alla nuova disciplina oraria, il testo della determinazione è disponibile sul sito del Comune.