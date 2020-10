COMUNE DI TRENTO * EMERGENZA COVID: « CONTRIBUTI PER LE IMPRESE DELL’AUTOTRASPORTO, AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE »

Contributi per le imprese dell’autotrasporto: al via la presentazione delle domande. Fino alle ore 15.00 del prossimo 16 novembre le imprese operanti nel settore dell’autotrasporto potranno presentare domanda per i contributi provinciali previsti per coloro che si impegnano a salvaguardare l’occupazione a seguito dell’emergenza economico-sanitaria da COVID-19. Come per le altre misure messe in campo per sostenere la ripresa del Trentino, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso un’apposita piattaforma informatica, disponibile nella sezione “Contributi per le imprese di autotrasporto” del sito #RipartiTrentino.

La Provincia, con l’obiettivo di sostenere il settore dell’autotrasporto, ha adottato recentemente la disciplina che prevede la concessione di contributi, a fondo perduto, per il pagamento dei salari di un numero di addetti di cui viene evitato il licenziamento a causa dell’epidemia COVID-19 e rispetto ai quali l’impresa si impegna a mantenere il posto di lavoro per un periodo di almeno 24 mesi.

Tale impegno al mantenimento dei posti di lavoro deve derivare dalla stipula di un accordo sindacale, perfezionato prima della presentazione della domanda di contributo.

Requisiti principali per accedere al contributo sono l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, senza vincoli e limiti, o alla Sezione Speciale per consorzi/cooperative e la disponibilità di almeno due veicoli, ciascuno di peso complessivo a pieno carico superiore a 30 tonnellate. Oltre a questi elementi sono previste come condizioni di accesso alla misura anche la sede legale o unità operativa nel territorio provinciale al 1° marzo 2020 e una riduzione del volume di attività nel periodo di osservazione.

Il contributo è determinato in relazione al numero di addetti che l’impresa si impegna a mantenere in forza per un periodo di almeno 24 mesi continuativi, documentato dal citato accordo sindacale, e nel limite massimo di 100 mila euro.

Nella sezione dedicata del sito #RipartiTrentino è disponibile una tabella a supporto del calcolo delle unità lavorative per cui si vuole richiedere il contributo.

Come presentare domanda

Come per altre misure COVID volte a superare l’attuale situazione emergenziale, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica, disponibile accedendo alla relativa sezione del sito #RipartiTrentino.

Per accedere alla procedura è necessario essere in possesso del sistema di identità digitale SPID.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 15.00 del giorno 16 novembre 2020.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link