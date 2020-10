COMUNE DI TRENTO * EMERGENZA CORONAVIRUS: « INTERVENTI DI AIUTO ALLA POPOLAZIONE, È POSSIBILE CHIEDERE CONTRIBUTI FINO AL 31 DICEMBRE »

Interventi di aiuto alla popolazione per emergenza Covid-19. È possibile chiedere contributi fino al 31 dicembre.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 46 del 6 maggio scorso, ha ritenuto opportuno derogare parzialmente al Regolamento comunale per l’erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni a soggetti pubblici e privati per attività socio-assistenziali per quanto riguarda l’attivazione di interventi di aiuto alla popolazione in relazione all’emergenza Covid-19.

In particolare la deroga riguarda la previsione che il termine di presentazione delle domande per attività specifiche e/o iniziative non ricorrenti sia di almeno 30 giorni prima della loro attuazione.

Considerato l’andamento dell’emergenza sanitaria, il Consiglio comunale con deliberazione n. 119 del 29 luglio, ha poi disposto di prorogare la possibilità di presentare le domande fino al 31 dicembre 2020, per facilitare e sostenere gli Enti e le Associazioni di volontariato che svolgono attività con effetti socio-assistenziali e richiedano un sostegno economico per far fronte all’emergenza Covid-19 e alle fasi post emergenza.

La domanda di contributo potrà essere presentata per interventi di aiuto alla popolazione in relazione sia all’emergenza Covid-19 sia alla fase post emergenziale con riferimento anche alle spese già sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata all’ufficio Gestione e promozione sociale, che è a disposizione per maggiori informazioni (0461/884436 o 0461/884477).

I contributi verranno erogati entro i limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e con le modalità previste dal regolamento.