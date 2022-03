COMUNE DI TRENTO * DEGRADO: « IN PIAZZA PORTELA E PIAZZA DA VINCI DIVIETO DI CONSUMO E DETENZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE, FIRMATA UN’ORDINANZA DAL 16 MARZO AL 16 APRILE »

15.57 - martedì 15 marzo 2022

Divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche in piazza Portela e piazza da Vinci, firmata un’ordinanza in vigore da domani.

Il sindaco di Trento Franco Ianeselli ha appena firmato un’ordinanza urgente che stabilisce che a partire da domani, 16 marzo, e fino a al 16 aprile 2022 nel perimetro individuato nella planimetria allegata – comprendente Piazza della Portela, Via Roma (da Piazza della Portella fino a Via San Giovanni) Via Prepositura, Piazza L. da Vinci e Via Torre Vanga (da Piazza L. da Vinci fino a galleria Torre Vanga) – entrerà in vigore il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche e la detenzione delle stesse anche in contenitori chiusi ad esclusione del consumo effettuato in base alle disposizioni vigenti negli spazi dei pubblici esercizi autorizzati.

Tutto ciò a seguito del fatto che nella zona di Piazza della Portela e nelle vie limitrofe si sono verificati ripetutamente in passato fenomeni di degrado quali l’abbandono di rifiuti, l’espletamento di bisogni corporali sulla pubblica via, schiamazzi e situazioni di disturbo della quiete e che tali situazioni risultano essere agevolate o aggravate dall’abuso di alcol.

La zona inoltre è stata in più occasioni oggetto di segnalazioni da parte di cittadini e comitati, che lamentano oltre a fenomeni di spaccio di stupefacenti, anche le situazioni di degrado e di disturbo dovute a comportamenti incivili agevolati in molti casi dall’abuso di sostanze alcoliche.