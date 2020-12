COMUNE DI TRENTO * CITTÀ-SCUOLA: « RINNOVATO IL PROTOCOLLO D’INTESA, CONTINUA IL LAVORO IN RETE PER LA CRESCITA DEL PATTO FORMATIVO TERRITORIALE »

Rinnovato il Protocollo d’intesa Città-Scuola. Il 2 maggio 2016 è stato approvato il Protocollo d’intesa Città-Scuola – Verso un patto formativo territoriale, che ha permesso di costruire nel tempo solide ed efficaci collaborazioni con le scuole della città, favorendo il confronto e la co-progettazione su temi strategici per la comunità, dove la città diviene risorsa pedagogica per la scuola e per i cittadini più giovani.

Nello scorso autunno si è svolto un percorso di confronto sul rinnovo del Protocollo con insegnanti referenti, dirigenti scolastici, studenti rappresentanti e servizi comunali che collaborano con il mondo della scuola, che ha portato alla predisposizione del testo approvato dalla Giunta comunale.

Il successo dell’esperienza maturata permette di allargare l’accordo alle istituzioni educative della fascia 0-6 anni e di coinvolgere il dipartimento Istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento in un’ottica di scambio e condivisione di obiettivi e strumenti, che potrà eventualmente realizzarsi attraverso la formalizzazione di un accordo specifico.

Obiettivi ed ambiti di applicazione del Protocollo sono:

• lo scambio di informazioni e la condivisione di buone prassi su azioni coerenti con le finalità del Protocollo

• la collaborazione su progetti ed iniziative tra Comune di Trento, Istituzioni educative, scolastiche e formative e soggetti del territorio

• l’ascolto e la partecipazione dei bambini e dei ragazzi nelle scelte che li riguardano

• il mantenimento e la creazione di reti che favoriscano alleanze e continuità educative tra soggetti pubblici e privati del territorio, con attenzione al coinvolgimento delle famiglie

• il confronto con la comunità scolastica rispetto a priorità strategiche di pianificazione e di programmazione per la Città e per la Scuola, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti

• lo scambio e l’ottimizzazione delle risorse (spazi, risorse economiche, risorse umane…) della Città e della Scuola.