COMUNE DI TRENTO * “CITTÀ DEL NATALE”: « PUBBLICATO SUL SITO L’AVVISO DI RICERCA SPONSOR, LE DOMANDE DEVONO ESSERE INVIATE ENTRO IL 26/9 »

15.35 - lunedì 22 agosto 2022

Trento Città del Natale, il Comune cerca sponsor. Il sostegno andrà a finanziare le luminarie, il trenino, gli eventi e i concerti nelle vie del centro. Le domande devono essere inviate entro lunedì 26 settembre

Il Comune cerca sponsor per finanziare la promozione e la realizzazione delle iniziative di “Trento, Città del Natale”. In particolare, il contributo andrà a sostegno del trenino di Natale, degli eventi e dei concerti nelle vie del centro, delle luminarie natalizie e del photomapping sui palazzi della città.

Pubblicato sul sito del Comune, l’avviso di ricerca sponsor è indirizzato a tutti quei soggetti – enti, imprese, società, associazioni, fondazioni, cooperative, consorzi – che a vario titolo sono interessati a migliorare l’offerta culturale nel periodo natalizio e a promuovere lo sviluppo turistico della città.

L’Amministrazione comunale può prevedere anche più sponsor, consentendo dunque la contemporanea presenza di diversi loghi e marchi sul materiale promozionale. In caso di un’offerta pari o superiore a 40 mila euro lo sponsor potrà diventare esclusivo. Per gli eventuali main sponsor, che saranno al massimo due, l’offerta dovrà essere superiore a 20 mila euro e inferiore a 40 mila. L’importo minimo della sponsorizzazione è di mille euro.

Il ritorno di immagine per lo sponsor è assicurato grazie alla visibilità del logo o marchio nelle campagne di comunicazione legate al Natale (e dunque nelle conferenze stampa, in manifesti, opuscoli, pagine web, totem e pannelli espositivi). A un eventuale sponsor esclusivo il Comune può concedere anche la possibilità di allestire spazi promozionali in aree da concordare.

Il termine per la presentazione delle proposte di sponsorizzazione è lunedì 26 settembre alle ore 12. Le modalità di invio sono specificate nel bando disponibile sul sito del Comune di Trento.