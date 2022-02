COMUNE DI TRENTO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA – SONDAGGI: « TRASFERITE LE INDAGINI SUL SOTTOSUOLO AL CASTELLER – SAN DONÀ – VILLAZZANO »

11:48 - 4/02/2022

Circonvallazione ferroviaria, continuano i sondaggi. Dopo i recenti sondaggi geotecnici allo scalo Filzi e in via Missioni Africane, le indagini sul sottosuolo legate al progetto della circonvallazione ferroviaria si sono trasferite al Casteller, a San Donà e a Villazzano. Si tratta di approfondimenti richiesti dall’Amministrazione comunale a Rete ferroviaria italiana per fare in modo che i tecnici impegnati nella progettazione dell’opera abbiano a disposizione dati aggiornati e puntuali.

Per abbreviare i tempi, la trivella di Villazzano sarà in azione giorno e notte, sicché nel giro di una decina di giorni l’intervento sarà concluso. I sondaggi a San Donà termineranno indicativamente intorno al 7 febbraio mentre quelli al Casteller saranno conclusi all’incirca verso il 10 febbraio.

Tutte le aree dei sondaggi sono presidiate dalle forze dell’ordine a tutela dei lavoratori e delle attrezzature impiegate.