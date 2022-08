COMUNE DI TRENTO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « AVANTI CON IL CANTIERE PILOTA, SI PROCEDE LUNGO LA ROGGIA ARMANELLI (NONOSTANTE LO STOP PROPRIETARIO AREE INQUINATE) »

11.00 - mercoledì 10 agosto 2022

Circonvallazione ferroviaria, avanti con il cantiere pilota. Nonostante lo stop imposto da uno dei proprietari delle aree inquinate di Trento Nord, si procede lungo la roggia degli Armanelli di proprietà di Rfi.

Non è stato bloccato il cantiere pilota della Circonvallazione ferroviaria, che partirà come previsto il 16 agosto per poi concludersi entro la fine del mese. L’opposizione di uno dei proprietari non impedisce a Italferr di procedere. Riguardo ai campionamenti, la pubblica utilità del progetto consente a Rfi di utilizzare gli strumenti legislativi previsti in questi casi per sbloccare la situazione in tempi brevi. Italferr, come richiesto dal Consiglio comunale, potrà così iniziare quella campagna di monitoraggio finalizzata ad attualizzare i dati relativi ai vapori emessi dai terreni inquinati (gli ultimi a disposizione risalgono al 2015). Dati che saranno fondamentali per la redazione del progetto esecutivo della Circonvallazione ferroviaria, in appalto a breve.

Per quanto riguarda il cantiere pilota si lavorerà a partire dal 16 agosto lungo la roggia degli Armanelli, sul sedime in cui è previsto il passaggio della ferrovia di proprietà di Rfi. Come previsto nella delibera approvata dal Consiglio comunale, gli esperti di Italferr faranno uno scavo monitorando in continuo e in collaborazione con Appa le polveri e le emissioni di gas. I risultati del cantiere pilota saranno importanti per orientare le tecniche e le metodiche che saranno adottate nel futuro cantiere della Circonvallazione ferroviaria a ridosso delle aree inquinate e per garantire così adeguate condizioni di sicurezza sia ai lavoratori che ai residenti.