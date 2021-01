COMUNE DI TRENTO * CHIUSURA BAR LA ROTONDA – PRECISAZIONI: « LA POLIZIA LOCALE È INTERVENUTA IN SEGUITO VARIE SEGNALAZIONI CHE EVIDENZIAVANO NUMEROSE IRREGOLARITÀ »

Relativamente ai giorni di chiusura imposti al bar la Rotonda si precisa che il provvedimento è dovuto al mancato rispetto del DCPM in merito alle attività concesse in zona rossa. La polizia locale è intervenuta in seguito varie segnalazioni che evidenziavano numerose irregolarità. In particolare le bevande servite dall’esercente venivano consumate in loco e non gestite secondo la modalità di asporto prevista dal DCPM durante il periodo delle festività. Nonostante le comunicazioni verbali degli agenti di polizia locale il mancato rispetto della norma è stato ripetuto, con consumazioni presso il plateatico che in orario aperitivo hanno determinato assembramenti.