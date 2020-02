COMUNE DI TRENTO * BONUS GAS E BONUS ELETTRICO: « ALTRI CINQUE CAF ADERISCONO ALLA CONVENZIONE »

Bonus gas e bonus elettrico: altri cinque Caf aderiscono alla convenzione. Gli uffici comunali rimangono a disposizione per informazioni.

La domanda per ottenere i benefici del bonus elettrico e del bonus gas, sia per quanto riguarda la prima richiesta che per il rinnovo, deve essere presentata presso uno dei Centri di assistenza fiscale (Caf) convenzionati.

Nelle ultime settimane hanno aderito alla convenzione stipulata dal Consorzio dei Comuni trentini i seguenti Caf:

• Acli servizi Trentino srl (Galleria Tirrena 10 – n. tel. 0461/277277)

• Centro servizi Cgil del Trentino (via dei Muredei 8 – n. tel. 0461/040111)

• 50 & più Caf srl (via Solteri 78 – n. tel. 0461/880408)

• Caf Anmil srl (via S. Pio X 38 – n. tel. 0461/911321)

• Agricoltura trentina servizi srl (via Guardini 73 – n. tel. 0461/820677)

I nuovi centri si aggiungono ai Caf già convenzionati:

• Centro servizi Uil del Trentino srl (via Matteotti 20/1 – n. tel. 0461/376111)

• Agriverde cia srl (via Maccani 199 – n. tel. 0461/1730440)

• Caf Labor srl (via Cesare Abba 4/2 – n. tel. 0461/391698)

• Caf Cisl srl (via Degasperi 61 – n. tel. 0461/215111)

• Impresa Verde Trentino Alto Adige srl (via Kufstein 2 – n. tel. 0461/915575)

• Caf Fenapi srl (via Malfatti 21 – n. tel. 0461/912982)

• Caf Italia srl (via f.lli Perini 181)

• Caf Cgn spa (info@cgn.it)

In caso di ulteriori nuove adesioni l’elenco aggiornato sarà disponibile sul sito del Comune nell’area tematica Tributi, canoni e tariffe comunali (Bonus Gas e Bonus Elettrico).

Gli uffici del servizio Risorse finanziarie del Comune (n. tel. 0461/884994 – 884157) restano a disposizione per fornire eventuali informazioni.