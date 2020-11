COMUNE DI TRENTO * BIBLIOTECA: « PRESTITO ATTIVO NELLE SEDI PERIFERICHE E A DOMICILIO IN CENTRO, ANCORA SOSPESE LE RESTITUZIONI »

Biblioteca: prestito attivo nelle sedi periferiche e a domicilio in centro. Ancora sospese le restituzioni.

La Biblioteca comunale informa che le restituzioni dei libri presi in prestito sono ancora sospese e non verranno inviati avvisi o sanzioni.

È possibile chiedere e ricevere direttamente a casa libri, cd e dvd nel centro di Trento, mentre nelle sedi periferiche il servizio di prestito è attivo su prenotazione con ritiro nelle sedi periferiche.

Sede centrale di via Roma e Palazzina Liberty (attivato solo il prestito a domicilio):

È possibile richiedere i documenti (massimo 5) via mail o per telefono, scrivendo a info@bibcom.trento.it o telefonando ai numeri 0461/889521 (sede via Roma) e 0461/889559 (Biblioteca ragazzi)

Il prestito a domicilio è riservato a:

• utenti che risiedono nel territorio delle circoscrizioni del centro di Trento (Centro storico – Piedicastello / S.Giuseppe – S.Chiara)

• utenti ultrasettantenni o in quarantena che siano impossibilitati a recarsi o a mandare qualcuno a ritirare il prestito in una sede periferica

Le consegne avverranno su appuntamento dal mercoledì al sabato.

Sedi periferiche (solo prestito con prenotazione e ritiro in sede)

È possibile richiedere i documenti (massimo 5) via mail o per telefono ai recapiti delle diverse sedi.

Quando il materiale sarà pronto per il prestito, l’utente viene avvisato con una telefonata e verrà concordato l’orario di ritiro, che avverrà all’esterno della biblioteca.