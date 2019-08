comune di trento * bando “ Mestieri e cultura ”: « Spazi in comodato gratuito in centro storico per giovani imprenditori »

Approvato il bando “Mestieri e cultura”. Entro il 7 settembre il sopralluogo obbligatorio, entro il 7 ottobre la domanda di partecipazione.

“Mestieri e cultura” è un progetto sperimentale di welfare generativo. Verranno affidati degli spazi in comodato gratuito per ospitare una proposta imprenditoriale, economica e commerciale auto-sostenibile ed un’offerta di attività socio-culturale come, ad esempio, servizi al quartiere, iniziative culturali e aggregative ecc.

Spazi vuoti cittadini si trasformeranno in spazi produttivi attraverso un bando innovativo, promosso dal Comune di Trento e da ITEA Spa.

Il bando si rivolge a giovani imprenditori, imprese giovanili già costituite o non ancora costituite, la cui partecipazione del controllo e della proprietà sia detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni, con sede legale e operativa nel territorio provinciale, che intendano mettersi in gioco, lavorando insieme per animare il quartiere cittadino con attività imprenditoriali e socio-culturali.

Gli spazi verranno assegnati ai vincitori con un comodato gratuito per tre anni a cui seguirà una valutazione dell’operato che se positivo verrà prolungato per altri due anni. A seguito potrà essere trasformato in contratto di locazione.

Molteplici gli obiettivi che questa proposta innovativa si prefigge:

− promuovere l’autonomia personale dei giovani e la transizione alla vita adulta

− stimolare l’imprenditorialità giovanile

− riqualificare e rigenerare spazi pubblici

− contrastare il fenomeno dello “svuotamento” commerciale del centro storico cittadino

− animare i quartieri con servizi sociali e cattività culturali, e aggregative

− contribuire a costruire comunità.

Gli spazi:

– via Roma n. 56 – p.ed. 189/1 – piano terra e primo piano: mq 105,44

– via Roma c.n. 58-60-62 – p.ed. 191 – piano terra: mq 115,85

– via Belenzani c.n. 52 e 56 piano terra: 113 mq con la possibilità di utilizzo del cortile interno.

Le scadenze:

Termine ultimo per richiedere il sopralluogo agli spazi (obbligatorio):

7 settembre 2019

Termine ultimo per effettuare il sopralluogo: 19 settembre 2019

Termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione: 7 ottobre 2019.