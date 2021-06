COMUNE DI TRENTO * ASILI COMUNALI: « GRAZIE A PAT E APSS RIDEFINITI I POSTI PER IL PROSSIMO ANNO EDUCATIVO, SI ACCOGLIERANNO 150 BAMBINI IN PIÙ »

Ridefiniti i posti per i nidi comunali. Grazie al positivo rapporto di collaborazione attivato con la Provincia autonoma di Trento e l’Azienda Sanitaria e tenuto comunque conto dell’andamento della situazione sanitaria, si sta lavorando alla revisione delle disposizioni sanitarie vigenti ampliando così il numero di bambini accoglibili e le modalità di fruizione del servizio di nido da parte delle famiglie.

Al momento questa ridefinizione consente di ampliare le capienze per il prossimo anno educativo su tutti i nidi comunali permettendo di accogliere circa 150 bambini in più tornando di fatto ad una situazione pre-pandemia.

Per quanto riguarda le modalità organizzative relative alla fruizione del servizio si sta lavorando per la sua ridefinizione, sempre in accordo e grazie alla collaborazione con il Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia Autonoma di Trento.

Le famiglie in attesa di risposta per l’assegnazione verranno contattate direttamente dal Servizio servizi all’infanzia ed istruzione.