COMUNE DI TRENTO * AREA EX ITALCEMENTI: « NUOVO PARCHEGGIO DA 430 POSTI AUTO, SARÀ AGIBILE ENTRO POCHI GIORNI »

Nuovo parcheggio da 430 posti auto all’area ex Italcementi. Sarà agibile entro pochi giorni. L’ingresso veicolare sarà da Lung’Adige San Nicolò. Un nuovo percorso protetto per l’accesso pedonale.

A seguito della situazione legata al Covid-19 che vede limitazioni alla mobilità in particolare sui mezzi pubblici per la necessità di garantire il distanziamento fisico, l’Amministrazione comunale si è adoperata per far fronte all’emergenza consentendo ai cittadini di raggiungere la città in sicurezza con mezzi privati. È stato dunque ritenuto opportuno aumentare gli stalli per parcheggio in città e in zone limitrofe. L’area ex Italcementi, ad ovest dell’abitato di Piedicastello di proprietà di Patrimonio del Trentino spa, è stata considerata la più idonea per realizzare un’area parcheggio in breve tempo e a costi contenuti in proporzione al numero di posti realizzabili.

Nel mese di settembre il Servizio Opere Urbanizzazione Primaria ha predisposto il progetto definitivo del parcheggio e provveduto a richiedere tutti i pareri necessari, mentre il Servizio Gestione Strade e Parchi ha indetto la procedura negoziata per un importo pari a 250.000 euro al fine individuare l’impresa che potesse realizzare l’opera. La porzione di area oggetto di intervento ha una superficie di 11.046 metri quadrati.

I lavori – gestiti e diretti dall’Ufficio Manutenzione aree demaniali (strade) – hanno portato a suddividere l’area in due porzioni regolari quadrangolari. Su tali aree sono state posizionate file regolari di stalli (5 metri per 2,50) per un totale di circa 430 posti auto. Le corsie di manovra previste sono larghe sei metri.

Il piazzale è stato asfaltato con in più un sottofondo drenante realizzato con materiali particolarmente performanti. Il perimetro dell’area sarà delimitato con new-jersey e da una rete metallica.

Ingressi ed uscite per le auto saranno garantiti da Lung’Adige San Nicolò, mentre i pedoni potranno accedere e uscire dall’area o da un nuovo percorso protetto che dall’entrata veicolare porta all’attraversamento pedonale presente in Lung’Adige San Nicolò, o da un secondo percorso (ancora da definire a causa dei concomitanti lavori per il parcheggio di via Papiria) che raggiunge via Papiria.

L’illuminazione sarà fornita da due torri faro su basamenti in cemento armato posti a nord e a sud dell’area che garantiranno idonea illuminazione per la fruizione in sicurezza dell’area. Completerà l’opera la segnaletica, orizzontale di delimitazione degli stalli e quella verticale. Il parcheggio sarà aperto al pubblico nei prossimi giorni, probabilmente entro la fine della settimana se le condizioni meteo consentiranno di ultimare gli ultimi interventi.