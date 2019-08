COMUNE DI TRENTO * APPALTO PULIZIA IMMOBILI: « LA VICESINDACA SVOLGERÀ TUTTI GLI APPROFONDIMENTI PER CERCARE DI MIGLIORARE LE CARATTERISTICHE DEL FUTURO CONTRATTO »

Appalto del servizio di pulizia degli immobili del Comune di Trento. Avviato il confronto con le Organizzazioni sindacali.

Si è tenuto oggi pomeriggio a palazzo Geremia l’incontro tra Organizzazioni sindacali e Amministrazione comunale relativamente alle problematiche legate all’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali.

Al tavolo erano presenti la vicesindaca Mariachiara Franzoia, che sostituiva il sindaco, assente per motivi familiari, affiancata dalla direttrice generale, Chiara Morandini, e dalla dirigente del servizio Beni comuni e gestione acquisti, Marta Sansoni, Andrea Grosselli e Roland Caramelle (Cgil), Lorenzo Pomini (Cisl) e Walter Alotti (Uil), oltre ad una numerosa rappresentanza delle lavoratrici interessate.

La richiesta dei sindacati, esplicita e diretta, è stata quella di ritirare il bando della gara ponte indetta dall’Amministrazione comunale.

Preso atto dell’impossibilità di prorogare ulteriormente il contratto di servizio attualmente in essere e dell’avanzato iter della gara in corso, formulata sulla base della vigente normativa sui parametri della convenzione Apac, la vicesindaca si è assunta tuttavia formalmente l’impegno di svolgere tutti gli approfondimenti necessari per cercare di migliorare contenuti e caratteristiche del futuro contratto.

La questione sarà affrontata quindi nella prossima seduta di Giunta comunale, mentre il presidente del Consiglio comunale ha posto la stessa all’ordine del giorno della Commissione permanente dei capigruppo convocata lunedì prossimo alle 18.

Nel corso dell’incontro la vicesindaca ha espresso profondo rammarico rispetto ad alcuni spiacevoli episodi riferiti dalle lavoratrici presenti e lesivi della loro dignità e dei loro diritti, ribadendo l’impegno alla difesa e tutela del lavoro.