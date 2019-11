COMUNE DI TRENTO * ALBERO NATALE: « INIZIATE LE OPERAZIONI DI COLLOCAZIONE IN PIAZZA DUOMO »

E’ in fase di collocazione l’Albero di Natale in piazza Duomo. Sono iniziate questo pomeriggio le operazioni di collocazione dell’albero di Natale in piazza Duomo a cura dell’Azienda forestale Trento – Sopramonte.

Si tratta di un abete proveniente dal Monte Bondone, gentilmente donato da un privato.