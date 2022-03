COMUNE DI TRENTO * “A SCUOLA SENZ’AUTO“: « INIZIATIVA PER PROMUOVERE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, ALLA SFIDA PARTECIPERANNO 21 SCUOLE PRIMARIE (DAL 21 AL 25 MARZO) »

13.29 - lunedì 21 marzo 2022

Parte oggi e si concluderà venerdì 25 marzo la nuova edizione della gara A scuola senz’auto, iniziativa pensata per sensibilizzare la cittadinanza sulla mobilità sostenibile e per promuovere le modalità alternative all’auto per raggiungere la scuola.

Partecipano alla sfida 21 scuole primarie della città con circa 1.500 persone coinvolte, tra bambini e personale scolastico. Le classi che raggiungeranno il 100 per cento di mobilità sostenibile per tutta la settimana riceveranno un piccolo premio.

All’iniziativa aderiscono anche i partecipanti dei cinque Piedibus attivi a Mattarello, Schmid, Vela, Cognola e S. Anna, che accompagnano 92 bambini con 62 volontari a turno.

Le famiglie, oltre a sostenere l’iniziativa, sono invitate a rispondere ad un questionario che invita a riflettere sulle modalità di trasporto adottate nei tragitti da casa a scuola e su come gli adulti potrebbero contribuire per migliorare la mobilità anche diventando piediautisti. Al questionario, che rimane aperto per tutta la settimana, hanno già risposto 480 famiglie.

Si è rinnovata la collaborazione con Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta), disponibile a approfondire il tema del Bicibus, e si è attivata un’inedita collaborazione con il Muse, finalizzata al coinvolgimento delle scuole sulla mostra temporanea sulla Mobilità sostenibile e sui Mobility Party (sabato 9 aprile e domenica 15 maggio).

In occasione della gara, a Cognola viene sperimentato dalle 7.40 alle 8.00 il senso unico sulla strada che porta da via Ponte Alto a via S. Vito, in accordo con l’istituto comprensivo Trento2, la Circoscrizione Argentario, la polizia locale, gli uffici Mobilità sostenibile e Gestione strade e parchi.