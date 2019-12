COMUNE DI ROVERETO (TN) * VALDUGA INCONTRA IN PROVINCIA FUGATTI: « FOCUS SU RATIFICA FORMALE DEL PROTOCOLLO D’INTESA E RSA »

Oggi alle 15 nella sede della Provincia Autonoma di Trento, il sindaco di Rovereto Francesco Valduga si è incontrato con il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti in vista della ratifica formale del protocollo d’intesa in programma la prossima settimana a Trento (al riguardo arriverà comunicazione e convocazione aperta alla stampa).

Nel corso dell’incontro, presenti anche gli assessori Mauro Previdi per il Comune e Achille Spinelli per la Pat, è stato compiuto un focus sulla RSA.

In particolare il Sindaco di Rovereto ha chiesto l’iter che dovrà essere seguito dal Comune di Rovereto per i fondi già stanziati, in attesa di quelli che verranno ulteriormente assegnati dalla amministrazione Fugatti per la realizzazione della terza RSA.