COMUNE DI ROVERETO (TN) * DOLOMITI AMBIENTE: « RACCOLTA DIFFERENZIATA, IN ARRIVO LE LETTERE CON I BUONI PER IL RITIRO DEI SACCHI »

18:18 - 24/12/2021

In arrivo le lettere di Dolomiti Ambiente con i buoni per il ritiro dei sacchi igiene urbana. Grazie al nuovo sistema, migliora la raccolta differenziata.

Sono in arrivo nei prossimi giorni nelle case dei cittadini di Rovereto le lettere di Dolomiti Ambiente con i buoni per il ritiro dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti per il 2022.

Quest’anno il servizio di distribuzione avverrà esclusivamente tramite i furgoncini itineranti che si sposteranno nelle varie zone della città. Come di consueto, nelle comunicazioni in corso di spedizione, i cittadini troveranno i buoni da presentare al momento del ritiro e il calendario con tutte le date, gli orari e i luoghi in cui poter trovare i furgoncini. Per chi avesse smarrito o non ricevuto il buono, sarà possibile richiederne il rinvio chiamando il numero verde gratuito 800.847.028 o scrivendo all’indirizzo email

I sacchi per il residuo anche per il 2022 saranno dotati di etichetta con codice identificativo dell’utente (TAG) per la registrazione dello svuotamento in fase di raccolta e avranno lacci incorporati per la chiusura che permetteranno il loro riempimento completo. Dal 2022 il consumo dei sacchi per il rifiuto residuo verrà registrato e conseguentemente contabilizzato al momento della raccolta da parte del personale di Dolomiti Ambiente e non al momento del ritiro della fornitura annuale dei sacchi.

Molti dei sacchi del residuo dotati di etichetta con codice identificativo dell’utente (TAG) distribuiti lo scorso anno risultano ancora non conferiti: prima di ritirare nuovi sacchi invitiamo i cittadini a pensare all’ambiente, valutando l’effettiva necessità in rapporto alla loro produzione di residuo. I sacchi avanzati quest’anno possono infatti essere utilizzati anche nel 2022.

“Grazie a questo nuovo sistema di raccolta” – commenta l’Assessore Andrea Miniucchi – “è stato possibile già da quest’anno raccogliere dati confortanti rispetto alle abitudini dei roveretani. E’ stata evidenziata una sostanziale virtuosità nella modalità di differenziare il rifiuto e l’analisi portata avanti permetterà nel futuro di migliorare ulteriormente il servizio e garantire risultati ancora più rilevanti che avranno una ricaduta positiva sull’ambiente e sulla qualità della vita dei cittadini”.

Anche nel 2022 verrà fatturato un volume minimo obbligatorio, calcolato in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Segnaliamo inoltre che per un uso più efficiente delle risorse è stata rimodulata la consistenza della prima dotazione di sacchi. Sarà possibile richiedere all’occorrenza ulteriori sacchi durante il resto dell’anno presso gli sportelli di Dolomiti Ambiente.

Dolomiti Ambiente ricorda inoltre che sono disponibili i servizi online: per tutte le operazioni contrattuali, le prenotazioni del ritiro degli ingombranti e la verifica del numero di svuotamenti della frazione residuo registrati, è disponibile lo sportello online accessibile dal sito www.dolomitiambiente.it .

Le credenziali per l’accesso sono riportate sulla lettera che arriverà a casa dei cittadini con i buoni; è disponibile poi la nuova App “Dolomiti Ambiente” dove trovare tutte le informazioni relative alle utenze, le giornate di raccolta, la guida alla raccolta differenziata oltre all’archivio fatture e dove è possibile controllare l’avanzamento degli svuotamenti; è possibile infine ricevere la bolletta via mail che rispetto a quella cartacea fa bene all’ambiente, azzerando trasporti e inquinamento, non consuma inchiostro o carta e rende più facili i pagamenti: nessun rischio, infatti, che sia recapitata all’ultimo momento o si perda. E’ possibile richiedere l’invio via mail della fattura del servizio rifiuti nello sportello online o chiamando il numero gratuito 800.847.028.