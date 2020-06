COMUNE DI ROVERETO (TN) * ASILI NIDO: « LA GRADUATORIA GENERALE DI AMMISSIONE PER L’ANNO EDUCATIVO 2020/2021 » (PDF)

La graduatoria, valida per l’intero anno educativo 2020/21, è stata compilata sulla base delle domande pervenute entro lo scorso 20 maggio per i bambini nati entro il 30 aprile 2020.

Le domande sono 187, di cui n.ro 182 presentate da famiglie residenti a Rovereto.

Il 30% delle domande risulta presentato da famiglie in cui uno o entrambi i genitori risultano non lavoratori.

Nella graduatoria è visibile il punteggio assegnato ad ogni domanda e, in relazione al punteggio, la posizione all’interno della graduatoria.

Non risulta, invece, assegnato il singolo posto nido in quanto la situazione di emergenza sanitaria che perdura non permette di prevedere la situazione organizzativa per il prossimo settembre, né in relazione al numero dei bambini che potremo accogliere, né in relazione alla tipologia di frequenza (es. orario).

Ai genitori viene gentilmente chiesto di rimanere in attesa di ulteriori comunicazioni in quanto, per ora, non si procede con le operazioni di accettazione del posto come già fissate.

L’Ufficio Istruzione fa sapere che l’ Amministrazione è consapevole dei bisogni delle famiglie e dell’esigenza di avere certezza circa l’accesso ai servizi e di comprendere la delicata e complessa situazione. Sarà cura dell’ufficio Istruzione mantenere aggiornati i genitori.