COMUNE DI ROVERETO (TN) * ALLIEVI VIGILI FUOCO VOLONTARI: « 15 POSTI A DISPOSIZIONE PER ENTRARE NEL CORPO, PROROGATA LA SCADENZA DEL BANDO FINO AL 22 MARZO »

16.36 - martedì 22 febbraio 2022

“I vigili del fuoco salvano qualcosa di più degli uomini. Salvano cuori, ricordi e sogni”. E’ questo il senso profondo di essere parte di un corpo che a Rovereto ha una lunga tradizione e che può vantare un record positivo di interventi.

Sono quindici i posti ora disponibili per aspiranti VVF, di età compresa tra i 18 e i 45 anni, di ambo i sessi. Essere parte di questo Corpo volontario significa mettersi a disposizione della propria comunità, aiutare gli altri e fare al contempo una esperienza unica: non solo servizio di emergenza,prevenzione antincendi e vigilanza durante manifestazioni pubbliche, ma anche serate informative e divulgative, corsi specifici e abilitanti, incontri tecnici.

Un percorso di formazione che arricchisce le persone che decidono di dedicare agli altri una parte del proprio tempo, all’interno di una struttura organizzata dove l’allievo acquisisce nozioni specifiche ad ampio raggio e può poi metterle in pratica a tutela della sicurezza delle persone. Soprattutto per i più giovani è una occasione per conoscere questo mondo e acquisire nuove esperienze.

Composto da 54 vigili operativi, di cui 6 donne, suddivisi in 4 squadre, il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Rovereto è l’unico in tutta la Regione ad avere il servizio accasermato obbligatorio, ovvero la caserma è presidiata 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Dopo il recente ammodernamento del parco mezzi, sono presenti attrezzature e mezzi speciali per interventi sia sulla città sia in supporto ai Corpi limitrofi, come l’autoscala da 37 metri, l’autobotte kilolitrica da 14000 litri, il polisoccorso pesante per incidenti stradali con coinvolgimento di mezzi pesanti e un autocarro dotato di gru. E’ presente anche una Squadra Soccorso Fluviale Alluvionale. La squadra interviene negli scenari operativi di tipo idrogeologico-alluvionale con il compito specifico di gestire il modulo specialistico di “Soccorso in Ambiente Acquatico”. In più la caserma è dotata di un laboratorio per gli APVR (autoprotettori delle vie respiratorie), in cui personale volontario formato provvede alla manutenzione dei dispositivi di tutti i 17 Corpi del Distretto.

La selezione per gli aspiranti volontari è aperta attraverso un bando al quale possono partecipare i candidati di ambo i sessi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

età compresa tra i 18 ed i 45 anni compiuti;

residenza nel Comune di Rovereto, intendendo peraltro che il Sindaco, per particolari e motivate situazioni corredate da adeguata documentazione e acquisito il parere dell’Ispettore distrettuale, può derogare al requisito della residenza;

non aver commesso reati, con sentenza passata in giudicato, che comportino la perdita del godimento dei diritti civili e politici.

Il modulo della domanda di assunzione, così come lo Statuto del Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Rovereto, sono disponibili nella sezione Diventa volontario del sito internet http://www.vvfrovereto.it.

Le domande di assunzione, dovranno essere inviate al Sindaco, via e-mail all’indirizzo info@vvfrovereto.it

Le domande devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 22.03.2022.

Dopo la raccolta delle domande sarà stilata la graduatoria sulla base dei seguenti criteri: a) possesso patente di guida B;

b) possesso patente di guida superiore alla categoria B;

c) precedente esperienza come Vigile del fuoco volontario;

d) priorità cronologica di presentazione delle domande, a parità di requisiti.

I candidati saranno convocati dal Comandante per un colloquio con il Direttivo e dovranno dimostrare di possedere la necessaria idoneità psico fisica generale mediante la visita medica richiesta per l’assunzione al servizio attivo quale Vigile del fuoco volontario.

Se dichiarati idonei al servizio, saranno iscritti alle prove attitudinali e ginnico-fisiche organizzate dalla Federazione Provinciale.

Se assunti avranno l’obbligo di frequentare il corso di base organizzato presso l’ Unione distrettuale, come previsto dallo Statuto del Corpo.

Eventuali informazioni potranno essere richieste via e-mail all’indirizzo info@vvfrovereto.it