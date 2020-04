COMUNE DI RIVA DEL GARDA (TN) * EMERGENZA CORONAVIRUS: « È ENTRATO IN SERVIZIO IL COC, IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE CON SALA OPERATIVA H 24 »

Sabato 4 aprile il sindaco Adalberto Mosaner ha firmato il decreto che stabilisce l’apertura e l’entrata in servizio continuativo h24 presso il municipio di Riva del Garda del Centro operativo comunale (Coc).

Il Coc ha la funzione di assicurare nell’ambito del territorio comunale la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di emergenza, operando 24 ore su 24 quale sala operativa, in cui convergono tutte le notizie collegate all’evento e nella quale vengono prese le decisioni relative al suo superamento.

La sua attivazione è motivata dalla necessità del massimo coordinamento e della migliore efficacia delle azioni di risposta all’emergenza sanitaria causata dal contagio di covid-19. In questa prima fase il Coc seguirà il coordinamento delle attività già poste in essere, in particolare tutte le azioni del volontariato locale in relazione alle richieste, sempre più numerose, di aiuti alimentari alle famiglie.

Il Coc prevede che il sindaco possa attivare Funzioni di supporto, che si identificano in azioni e responsabili che hanno il compito di supportare il sindaco nelle decisioni da prendere e nell’assunzione di iniziative a carattere operativo per settori funzionali specifici. Le Funzioni di supporto attivate con il Coc del Comune di Riva del Garda sono le seguenti: dott.ssa Anna Cattoi, segretario generale reggente e dirigente dell’Area servizi alla persona e alla comunità, che per il Coc è responsabile della funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria; ing. Andrea Giordani, dirigente dell’Area opere pubbliche e ambiente, con la funzione tecnico scientifica e di pianificazione (coordinatore) e di censimento dei danni a persone e cose (in caso di assenza o indisponibilità sarà sostituito dall’ing. Fiorenzo Brighenti); il comandante del Corpo volontario dei vigili del fuoco Graziano Boroni; il comandante del Corpo intercomunale di polizia locale Marco D’Arcangelo (in caso di assenza o indisponibilità sarà sostituito dalla vicecomandante Graziella Chisté).