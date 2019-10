COMUNE DI FOLGARIA (TN) * MASO SPILZI: SCHIR, « QUATTRO SERATE PER RIFLETTERE, DALL’ANALISI DELLA FUNZIONE ORIGINARIA DELL’EDIFICIO A DISCUTERE DEI POSSIBILI MODI PER GESTIRLO »

Quattro serate per riflettere su questo argomento, a partire dall’analisi della funzione originaria dell’edificio, per passare a discutere dei possibili modi per gestirlo, insieme a realtà limitrofe come il Mulino Rella e la Segheria dei Mein. Costituiranno un utile termine di confronto alcuni ospiti invitati in quanto figure attive in realtà simili, gestite in maniera virtuosa.

Grazie alla disponibilità dell’APT Alpe Cimbra, dell’Associazione di Promozione Sociale Maso Tezzeli e di privati proprietari, nel corso dell’estate è stata offerta la possibilità di visitare con una guida le strutture produttive poste in tre località del territorio: il Mulino Rella a Mezzomonte, nella Valle del Rosspach, il Mulino Cuel ai Cueli e la Segheria “dei Mein” a Tezzeli, entrambi nell’Oltresommo.

In una sorta di circolo virtuoso, anche il risvegliare l’interesse delle persone attorno a questi tre siti ha permesso di compiere i passaggi successivi, con l’individuazione di altri luoghi simbolo della cultura cimbra, arrivando in progresso di tempo a un’estensione dell’allestimento museale di Maso Spilzi, centro nodale dell’area, vetrina anche turistica per l’Alpe Cimbra. In tale contesto è stato possibile organizzare dei momenti di confronto pubblico, con il sostegno fondamentale di alcune importanti realtà trentine, tra cui il Museo degli Usi e Costumi della Gente trentina di San Michele all’Adige, invitando referenti qualificati per concretizzare il progetto.

Questo in sintesi il programma:

*

Venerdì 18 ottobre

Usi e tradizioni del mondo alpino – Annibale Salsa Antropologo e profondo conoscitore delle Alpi. Segue la proiezione del documentario “I paesaggi del Trentino” di cui é protagonista e voce narrante

*

Venerdì 25 ottobre

Come gestire un bene da valorizzare, due realtà a confronto:

Casa de Gentili a Sanzeno – Lucia Barison coordinatrice e Walter Iori Presidente dell’Associazione GB Lampi

Castel Pergine: come vincere una scommessa impossibile – Manuela Dalmeri, Fondazione CastelPergine Onlus

*

Venerdì 8 novembre

Come gestire un bene da valorizzare, due realtà a confronto:

Il Castello di Avio – Alessandro Armani, responsabile della gestione operativa del Castello di Avio, bene FAI – Fondo Ambiente Italiano

Il Masetto di Terragnolo – Gianni Mittempergher, responsabile e Giulia Mirandola, area progettazione culturale e comunicazione

*

Venerdì 15 novembre

L’etnografia del territorio in rete. Alcuni esempi

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina – Antonella Mott, Conservatore territoriale

Il Mulino Ruatti e la Fucina Marinelli in Val di Sole – Nicola Pedergnana, Associazione Mulino Ruatti

Tutti gli incontri si terranno alle ore 20.30 a Folgaria presso la Casa della Cultura.

*

Dott.ssa Stefania Schir

Assessore alla Cultura Comune di Folgaria (Tn)

In allegato la locandina dell’evento.