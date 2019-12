COMUNE DI AVIO (TN) * SCAMBIO DI AUGURI: SECCHI « ABBIAMO OMAGGIATO I NOSTRI EX DIPENDENTI CON UN PICCOLO SEGNO DI RINGRAZIAMENTO »

In occasione del tradizionale brindisi e con i dipendenti comunali organizzato dall’amministrazione comunale, la giunta ha voluto incontrare ed omaggiare tutti i dipendenti che sono andanti in pensione nel corso del quinquennio che si sta per concludere.

E così si sono presentati Franco Caden, Diego Fracchetti, Pavana Remo (che andrà in pensione nei primi mesi dell’anno), Mario Peghini, Mariano Piccoli, Paolo Rudari e Fulvio Zoara.

“Abbiamo voluto omaggiare i nostri ex dipendenti – ha dichiarato il Sindaco Federico Secchi – con un piccolo segno di ringraziamento per i tanti anni di lavoro svolti. Sono stati preziosi collaboratori ed era giusto riconoscerlo formalmente. La macchina burocratica, infatti, funziona se Amministratori e uffici comunali operano in sinergia con competenza e professionalità. È così è stato.”

Soddisfatto anche il Vicesindaco Lorenza Cavazzani che ha, tra l’altro, anche la delega al personale: “Credo sia doveroso un ringraziamento formale a dipendenti che si sono dimostrati, per tanti anni, fedelmente dediti alle loro mansioni e quindi alla Comunità.”.