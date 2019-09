COMUNE DI AVIO (TN) * DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE (DGR): « I MOTOCICLISTI ACCOLTI DAL SINDACO SECCHI, IL SALUTO TRENTINO AI CENTAURI ” VINTAGE ” »

Domenica 29 settembre, sono arrivati anche ad Avio ospiti del locale Bikers Club Avio ed accolti da Sindaco Federico Secchi, dopo essere partiti da Ca’ di David (VR) ed aver effettuato una sosta in quel di Rovereto, i motociclisti partecipanti al Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), un raduno di moto classiche e vintage con motociclisti in tweed, cravatta e baffi arricciati, che ha luogo in tutto il mondo contemporaneamente e che ha l’obbiettivo raccogliere fondi per la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale a sostegno della Movember Foundation.

Il Distinguished Gentleman’s Ride – si legge sul sito https://www.gentlemansride.com/ – (LINK) è stato fondato a Sidney, in Australia, da Mark Hawwa.

È stato ispirato da una foto di Don Draper, protagonista di Mad Men, a cavallo di una moto classica con addosso il suo abito migliore. Mark decise che un giro in moto a tema sarebbe stato un ottimo modo per combattere lo stereotipo, spesso negativo, dei motociclisti e, allo stesso tempo, per connettere le comunità motociclistiche esclusive.