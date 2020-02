COMUNE DI AVIO * “ STREET FOOD IN LOVE “: « DAL 14 AL 16 FEBBRAIO LA TENDENZA CULINARIA DEL “CIBO DI STRADA” CHE è ARRIVATA IN ITALIA DALL’AMERICA »

Il prossimo fine settimana, in occasione di San Valentino, la festa degli innamorati, Dolomiti Eventi organizza ad Avio, col patrocinio del Comune, nelle giornate del 14, 15 e 16 febbraio 2020 in piazza Vittorio Emanuele III, lo STREET FOOD in LOVE, la tendenza culinaria del “cibo di strada” che è arrivata in Italia dall’America.

Si tratta di un momento pensato per la “gola”, con il cibo preparato dai food truck, chioschi, furgoni o mezzi ambulanti, che arrivano da ogni parte d’Italia.

E accanto a questo, alcuni importanti occasioni musicali: Venerdì 14 a partire dalle 19.00 con RENATO ZERO – LIVE TRIBUTE, sabato 15 a partire dalle 19.00 LIGABUE – LIVE TRIBUTE, e successivamente a partire dalle 21.30 DJ SET – COMMERCIALE e domenica 16, tutto il giorno, MUSICA – 360°.