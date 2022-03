COMUN GENERAL DE FASCIA * RIORGANIZZAZIONE SISTEMA SANITARIO: « BENE CHE NEI PROGETTI PER IL PNRR LA PAT SOTTOPORRÀ AL GOVERNO ANCHE L’ISTITUZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ »

13.58 - martedì 1 marzo 2022

Il Comun General de Fascia accoglie con soddisfazione la notizia che nei progetti per il P.N.R.R. che la Provincia sottoporrà al Governo vi è anche l’istituzione della Casa della Comunità (la nuova definizione della Casa della Salute) di San Giovanni di Fassa-Sen Jan.

Nel nuovo piano di riorganizzazione del sistema sanitario territoriale della Provincia, presentato agli amministratori delle valli dell’Avisio il 21 gennaio scorso, sembrava che il territorio potesse ospitare soltanto una Casa della Comunità, a Predazzo.

Dopo le sollecitazioni del Comun General, che ha evidenziato la perifericità della Valle, la distanza rispetto a Cavalese e Predazzo, la presenza massiccia di ospiti e lavoratori in molti mesi dall’anno, l’Azienda sanitaria e l’assessorato provinciale hanno mutato orientamento, tanto da prevedere, all’interno del P.N.R.R. interventi per la qualificazione dell’attuale struttura ove ha sede il poliambulatorio per adeguarlo alla nuova destinazione.

Questo è quanto è stato comunicato nella riunione del 24 febbraio scorso i cui contenuti sono stati riassunti nell’articolo odierno del quotidiano “l’Adige”. Nella circostanza, il Procurador del Comun General si è compiaciuto con l’assessora e con l’Azienda Sanitaria, anche perché le funzioni della Casa della Comunità, oltre ad incrementare sensibilmente i servizi sanitari erogati sul territorio, saranno sempre più interconnesse, in una logica di sinergia e collaborazione, con i servizi sociali del Comun General de Fascia.

L’auspicio dell’amministrazione del Comun General è che alcuni problemi strutturali dell’edificio che dovrà ospitare la Casa della Comunità e che già erano emersi nel corso di questi anni – come la sede per i gruppi di volontariato e del CTO stagionale – siano risolti con i fondi del P.N.R.R. .