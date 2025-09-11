COMMISSIONE EUROPEA * STATO DELL’UNIONE: VON DER LEYEN, «TUTELEREMO IL NOSTRO TERRITORIO, LAVOREREMO PER UN CONTINENTE SOLIDALE» (DISCORSO INTEGRALE)

09.29 - giovedì 11 settembre 2025

Presidente Metsola,

Onorevoli Deputati,

L’Europa è impegnata in una lotta.

Una lotta per un continente unito e in pace.

Per un’Europa libera e indipendente.

Una lotta per i nostri valori e le nostre democrazie.

Una lotta per la nostra libertà e per la nostra capacità di determinare autonomamente il nostro destino.

Non commettete errori: questa è una lotta per il nostro futuro.

Ho riflettuto a lungo se iniziare questo discorso sullo stato dell’Unione

con una valutazione così dura.

Dopotutto, noi europei non siamo abituati – né ci sentiamo a nostro agio – a parlare in questi termini.

Perché la nostra Unione è fondamentalmente un progetto di pace.

Ma la verità è che il mondo di oggi è spietato.

E non possiamo nascondere le difficoltà che gli europei incontrano ogni giorno.

Sentono il terreno che si muove sotto i loro piedi.

Sentono che le cose si fanno più difficili proprio mentre lavorano di più.

Sentono l’impatto della crisi globale Crisi.

Del costo della vita più elevato.

Sentono la velocità del cambiamento che influenza le loro vite e le loro carriere.

E si preoccupano dell’infinita spirale di eventi che vedono al telegiornale, dalle scene devastanti a Gaza all’incessante bombardamento russo sull’Ucraina.

Non vediamo l’ora che questa tempesta passi.

Quest’estate ci ha dimostrato che non c’è spazio né tempo per la nostalgia.

In questo momento si stanno tracciando le linee di battaglia per un nuovo ordine mondiale basato sul potere.

Quindi, sì, l’Europa deve lottare.

Per il suo posto in un mondo in cui molte grandi potenze sono ambivalenti o apertamente ostili all’Europa.

Un mondo di ambizioni imperiali e guerre imperiali.

Un mondo in cui le dipendenze vengono spietatamente trasformate in armi.

Ed è per tutte queste ragioni che deve emergere una nuova Europa.

Onorevoli deputati,

Questo deve essere il momento dell’indipendenza dell’Europa.

Credo che questa sia la missione della nostra Unione.

Essere in grado di prendersi cura della propria difesa e sicurezza.

Assumere il controllo su le tecnologie e le energie che alimenteranno le nostre economie.

Decidere in che tipo di società e democrazia vogliamo vivere.

Essere aperti al mondo e scegliere partnership con alleati, vecchi e nuovi.

In definitiva, si tratta di avere la libertà e il potere di determinare il nostro destino.

E sappiamo di potercela fare.

Perché insieme abbiamo dimostrato cosa è possibile quando abbiamo la stessa ambizione, unità e urgenza.

Ho perso il conto delle volte in cui mi è stato detto che l’Europa non poteva fare questo o quello.

Durante la pandemia. Sul piano di ripresa. Sulla difesa. Sul sostegno all’Ucraina. Sulla sicurezza energetica.

L’elenco potrebbe continuare.

Ogni volta, l’Europa è rimasta unita e ce l’ha fatta.

E dobbiamo fare lo stesso ora.

Quindi, Onorevoli Deputati, la domanda centrale per noi oggi è semplice.

L’Europa ha il coraggio di combattere?

Abbiamo l’unità e il senso di urgenza?

La volontà politica e la capacità politica di scendere a compromessi?

O vogliamo solo combattere tra di noi?

E rimanere paralizzati dalle nostre divisioni.

Questa è la risposta a cui tutti noi dobbiamo rispondere: ogni Stato membro, ogni membro di quest’Assemblea, ogni Commissario.

Tutti noi.

Ai miei occhi la scelta è chiara.

Quindi il mio discorso di oggi è un discorso per l’unità.

Unità tra gli Stati membri.

Unità tra le istituzioni dell’UE.

Unità tra le forze democratiche filoeuropee in quest’Aula.

Sono qui – e l’intero Collegio è qui – pronto a far sì che questo accada insieme a voi.

Pronto a rafforzare la maggioranza democratica filoeuropea.

Perché è l’unica che può dare risultati per gli europei.

Onorevoli deputati,

Libertà e indipendenza sono ciò per cui il popolo ucraino sta lottando oggi.

Persone come Sasha e sua nonna.

Sasha aveva solo 11 anni quando i russi attaccarono.

Lui e sua madre cercarono rifugio in uno scantinato nella loro città di Mariupol.

Una mattina, uscirono per procurarsi del cibo.

Fu allora che si scatenò l’inferno.

Una pioggia di bombe russe su un quartiere residenziale.

Tutto diventò buio e Sasha sentì il viso bruciare.

Aveva delle schegge appena sotto gli occhi.

Nel giro di pochi giorni, i soldati russi presero d’assalto la città.

Portarono Sasha e sua madre in quello che i russi chiamavano un “campo di filtraggio”.

Poi Sasha fu portato via.

Gli dissero che non aveva bisogno di sua madre.

Sarebbe andato in Russia e avrebbe avuto una madre russa.

Un passaporto russo.

Un nome russo.

Lo mandarono nella Donetsk occupata.

Ma Sasha non si arrese.

Durante una sosta lungo il cammino, chiese in prestito il telefono di uno sconosciuto.

E chiamò sua nonna, Liudmyla, che viveva nell’Ucraina libera.

“Baba, portami a casa.”

Non esitò un secondo.

I suoi amici le dissero che era pazza ad andare.

Ma Liudmyla sposterà montagne per raggiungerlo.

Con l’aiuto del governo ucraino, viaggiò in Polonia, Lituania, Lettonia, Russia e infine nell’Ucraina occupata.

Riprese Sasha.

E attraverso lo stesso lungo viaggio, lo portò in salvo.

Ma i loro cuori sono ancora spezzati.

Ogni singolo giorno continuano a lottare per trovare la madre di Sasha, bloccata da qualche parte a causa della brutale guerra russa.

Vorrei ringraziare Sasha e Liudmyla per avermi permesso di condividere la loro storia.

Sono onorato che siano qui con noi oggi.

Onorevoli Deputati,

Vi prego di unirvi a me nel rendere omaggio a Sasha, a Liudmyla

e all’instancabile lotta dell’Ucraina per la libertà.

Purtroppo, la storia di Sasha è tutt’altro che unica.

Ci sono decine di migliaia di altri bambini ucraini il cui destino è sconosciuto.

Intrappolati. Minacciati. Costretti a negare la propria identità.

Dobbiamo fare tutto il possibile per sostenere i bambini ucraini.

Per questo posso annunciare che, insieme all’Ucraina e ad altri partner, ospiterò un vertice della Coalizione Internazionale per il Ritorno dei Bambini Ucraini.

Ogni bambino rapito deve essere restituito.

Onorevoli Deputati,

Questa guerra deve finire con una pace giusta e duratura per l’Ucraina.

Perché la libertà dell’Ucraina è la libertà dell’Europa.

Le immagini in Alaska non sono state facili da digerire.

Ma solo pochi giorni dopo, i leader europei si sono recati a Washington per sostenere il presidente Zelensky e garantire impegni.

Da allora sono stati compiuti progressi concreti.

Solo la scorsa settimana, 26 paesi della Coalizione dei Volenterosi si sono detti pronti a far parte di una forza di rassicurazione in Ucraina o a partecipare finanziariamente, nel contesto di un cessate il fuoco.

Continueremo a sostenere tutti gli sforzi diplomatici per porre fine a questa guerra.

Ma abbiamo tutti visto cosa intende la Russia per “diplomazia”.

Putin si rifiuta di incontrare il presidente Zelensky.

La scorsa settimana, la Russia ha lanciato il maggior numero di droni e missili balistici in un singolo attacco.

Ieri, c’è stato un attacco missilistico contro un villaggio a Donetsk, prendendo di mira le persone in attesa di ritirare la pensione.

Più di 20 persone sono state uccise.

E proprio oggi abbiamo assistito a una violazione sconsiderata e senza precedenti dello spazio aereo polacco ed europeo da parte di oltre 10 droni russi.

L’Europa è pienamente solidale con la Polonia.

Il messaggio di Putin è chiaro.

E anche la nostra risposta deve essere chiara.

Abbiamo bisogno di più pressione sulla Russia affinché si sieda al tavolo dei negoziati.

Abbiamo bisogno di più sanzioni.

Stiamo lavorando al 19° pacchetto in coordinamento con i partner.

Stiamo cercando in particolare di eliminare gradualmente e più rapidamente i combustibili fossili russi, la flotta ombra e i paesi terzi.

E allo stesso tempo abbiamo bisogno di maggiore sostegno per l’Ucraina.

Nessuno ha contribuito quanto l’Europa.

Quasi 170 miliardi di euro di aiuti militari e finanziari finora.

Ne serviranno di più.

E non dovrebbero essere solo i contribuenti europei a sopportarne il peso.

Questa è la guerra della Russia. Ed è la Russia che dovrebbe pagare.

Per questo motivo dobbiamo lavorare urgentemente a una nuova soluzione per finanziare lo sforzo bellico dell’Ucraina sulla base dei beni russi immobilizzati.

Con i saldi di cassa associati a questi beni russi, possiamo fornire all’Ucraina un prestito di riparazione.

I beni stessi non saranno toccati.

E il rischio dovrà essere sostenuto collettivamente.

L’Ucraina rimborserà il prestito solo quando la Russia avrà pagato le riparazioni.

Il denaro aiuterà l’Ucraina già oggi.

Ma sarà anche cruciale a medio e lungo termine per la sicurezza dell’Ucraina.

Ad esempio, il finanziamento di forze armate ucraine forti come prima linea di garanzie di sicurezza.

Proporremo un nuovo programma.

Lo chiamiamo “Qualitative Military Edge”.

Sosterrà gli investimenti nelle capacità delle forze armate ucraine.

Prendiamo ad esempio i droni.

Prima della guerra, l’Ucraina non ne aveva.

Oggi, è l’uso dei droni da parte dell’Ucraina a rappresentare oltre due terzi delle perdite di equipaggiamento russo.

Questo non è solo un vantaggio sul campo di battaglia.

È un promemoria del potere dell’ingegno umano nelle nostre società aperte.

Ma la Russia sta recuperando rapidamente terreno, supportata dai droni Shahed di progettazione iraniana.

E sta sfruttando il vantaggio della produzione industriale di massa.

Sabato, in una sola notte, la Russia ha inviato 800 droni in Ucraina.

Quindi l’ingegno ha contribuito ad aprire una porta per la difesa dell’Ucraina.

Ma la pura potenza industriale, d’altra parte, potrebbe minacciare di chiuderla.

Quindi possiamo usare la nostra forza industriale per sostenere l’Ucraina nel contrastare questa guerra dei droni.

Possiamo contribuire a trasformare l’ingegno ucraino in un vantaggio sul campo di battaglia e in un’industrializzazione congiunta.

Per questo motivo posso anche annunciare che l’Europa anticiperà 6 miliardi di euro dal prestito ERA e stipulerà un’Alleanza per i droni con l’Ucraina.

L’Ucraina ha l’ingegno.

Ciò di cui ha bisogno ora è la scala.

E insieme possiamo farlo: affinché l’Ucraina mantenga il suo vantaggio e l’Europa rafforzi il proprio.

Onorevoli deputati,

L’economia di guerra di Putin non si fermerà, nemmeno se dovesse fermarsi la guerra.

Ciò significa che l’Europa deve essere pronta ad assumersi la responsabilità della propria sicurezza.

Certo, la NATO sarà sempre essenziale.

Ma solo una posizione di difesa europea forte e credibile potrà garantire la nostra sicurezza.

Negli ultimi anni abbiamo compiuto progressi storici nella costruzione della nostra Unione Europea della Difesa.

All’inizio di quest’anno abbiamo lanciato Readiness 2030, che potrebbe sbloccare fino a 800 miliardi di euro di investimenti per la difesa.

Questo include il programma SAFE, che è ora pronto a stanziare 150 miliardi di euro per appalti congiunti.

19 Stati membri hanno già presentato domanda.

Il programma è già a piena capacità.

Questa è una buona notizia.

Stiamo anche lavorando per trovare un modo per concedere un bonus a coloro che sostengono l’Ucraina o acquistano attrezzature ucraine.

Si tratta di un’assistenza finanziaria di emergenza che risponde a un bisogno urgente.

La settimana scorsa, l’ho constatato di persona quando ho visitato gli Stati membri in prima linea.

Conoscono meglio di chiunque altro la minaccia rappresentata dalla Russia.

E non c’è dubbio: il fianco orientale dell’Europa protegge tutta l’Europa.

Dal Mar Baltico al Mar Nero.

Per questo motivo dobbiamo investire nel sostenerlo attraverso un sistema di sorveglianza del fianco orientale.

Ciò significa dotare l’Europa di capacità strategiche indipendenti.

Dobbiamo investire nella sorveglianza spaziale in tempo reale affinché nessun movimento di forze passi inosservato.

Dobbiamo ascoltare l’appello dei nostri amici baltici e costruire un muro di droni.

Questa non è un’ambizione astratta.

È il fondamento di una difesa credibile.

Una capacità europea sviluppata insieme, dispiegata insieme e sostenuta insieme, in grado di rispondere in tempo reale. Una capacità che non lasci ambiguità sulle nostre intenzioni.

L’Europa difenderà ogni centimetro del suo territorio.

In ogni Paese che ho visitato, ho sentito lo stesso messaggio: non c’è tempo da perdere.

Al prossimo Consiglio europeo presenteremo quindi una tabella di marcia chiara.

Per avviare nuovi progetti di difesa comuni.

Per stabilire obiettivi chiari per il 2030.

E per creare un semestre europeo della difesa.

Il 2030 è domani.

Quindi l’Europa deve prepararsi oggi.

Onorevoli deputati,

Quando parliamo di indipendenza, parliamo di scegliere il nostro destino.

È per questo che l’Ucraina sta lottando.

E questo è ciò che tutti gli europei meritano.

Perché l’Europa è un’idea: l’idea di libertà e di forza reciproca.

Questa è stata l’idea che ha guidato la generazione post-1989.

Quando Est e Ovest si sono uniti.

Ed è potente oggi, come lo era allora.

È per questo che stiamo avvicinando i futuri Stati membri alla nostra Unione.

Investendo. Sostenendo le riforme. Integrandoci nel Mercato unico.

Dobbiamo mantenere il ritmo di questo processo basato sul merito.

Perché solo un’Europa unita – e riunificata – può essere un’Europa indipendente.

Un’Unione più grande e più forte è una garanzia di sicurezza per tutti noi.

E perché per l’Ucraina, per la Moldavia, per i Balcani occidentali, il loro futuro è nella nostra Unione.

Facciamo in modo che la prossima riunificazione dell’Europa si realizzi.

Onorevoli deputati,

Ciò che sta accadendo a Gaza ha scosso la coscienza del mondo.

Persone uccise mentre mendicavano cibo.

Madri che tengono in braccio bambini senza vita.

Queste immagini sono semplicemente catastrofiche.

Quindi voglio iniziare con un messaggio molto chiaro:

La carestia provocata dall’uomo non potrà mai essere un’arma di guerra.

Per il bene dei bambini, per il bene dell’umanità, questo deve finire.

Questo fa anche parte di un cambiamento più sistematico degli ultimi mesi, che è semplicemente inaccettabile.

Abbiamo assistito al soffocamento finanziario dell’Autorità Nazionale Palestinese.

I piani per un progetto di insediamento nella cosiddetta area E1, che di fatto separerebbe la Cisgiordania occupata da Gerusalemme Est.

Le azioni e le dichiarazioni dei ministri più estremisti del governo israeliano, che incitano alla violenza.

Tutto ciò indica un chiaro tentativo di indebolire la soluzione dei due Stati.

Di indebolire la visione di uno Stato palestinese sostenibile, e non dobbiamo permettere che ciò accada.

Onorevoli Deputati,

Mi addolora davvero pronunciare queste parole.

E so che per molti cittadini l’incapacità dell’Europa di concordare una via comune da seguire è altrettanto dolorosa.

Si chiedono quanto debba peggiorare la situazione prima che si raggiunga un’unità di risposta.

Capisco.

Perché ciò che sta accadendo a Gaza è inaccettabile.

E perché l’Europa deve dare l’esempio, proprio come ha fatto in passato.

Il nostro sostegno finanziario e gli aiuti umanitari superano di gran lunga quelli di qualsiasi altro partner.

Il nostro impegno per un’Autorità Palestinese sostenibile sta mantenendo viva la soluzione dei due Stati.

E dobbiamo esortare anche gli altri a farsi avanti con urgenza, sia nella regione che altrove.

Ma, naturalmente, l’Europa deve fare di più.

Molti Stati membri hanno proceduto da soli.

Da parte nostra, abbiamo proposto di sospendere parte dei nostri finanziamenti Horizon.

Ma la situazione è bloccata senza una maggioranza.

Dobbiamo superare questa situazione.

Non possiamo permetterci di rimanere paralizzati.

Per questo motivo proporrò un pacchetto di misure per tracciare una via da seguire.

In primo luogo, la Commissione farà tutto il possibile da sola.

Sospenderemo il nostro sostegno bilaterale a Israele.

Bloccheremo tutti i pagamenti in questi settori, senza compromettere il nostro lavoro con la società civile israeliana o con Yad Vashem.

In secondo luogo, presenteremo altre due proposte al Consiglio.

Proporremo sanzioni contro i ministri estremisti e i coloni violenti.

E proporremo anche una sospensione parziale dell’Accordo di Associazione sulle questioni commerciali.

Sono consapevole che sarà difficile trovare la maggioranza.

E so che qualsiasi azione sarà eccessiva per alcuni.

Troppo poco per altri.

Ma dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità: Parlamento, Consiglio e Commissione.

In terzo luogo, il mese prossimo istituiremo un Gruppo di Donatori per la Palestina, che includerà uno strumento dedicato alla ricostruzione di Gaza.

Si tratterà di un’iniziativa internazionale con partner regionali.

E si baserà sullo slancio della Conferenza di New York organizzata da Francia e Arabia Saudita.

Onorevoli Deputati,

Sono un amico di lunga data del popolo israeliano.

So quanto gli atroci attacchi del 7 ottobre da parte dei terroristi di Hamas abbiano scosso la nazione nel profondo.

Gli ostaggi sono tenuti prigionieri dai terroristi di Hamas da oltre 700 giorni, dal 7 ottobre.

Sono 700 giorni di dolore e sofferenza.

Non ci sarà mai posto per Hamas, né ora né in futuro.

Perché sono terroristi che vogliono distruggere Israele.

E stanno anche infliggendo terrore al loro stesso popolo.

Tenendo in ostaggio il loro futuro.

L’obiettivo dell’Europa è sempre stato lo stesso.

Una vera sicurezza per Israele e un presente e un futuro sicuri per tutti i palestinesi.

E questo significa che gli ostaggi devono essere rilasciati.

Che ci sia libero accesso a tutti gli aiuti umanitari.

E che ci debba essere un cessate il fuoco immediato.

Ma a lungo termine, l’unico piano di pace realistico è basato su due stati.

Vivere fianco a fianco in pace e sicurezza.

Con un Israele sicuro, un’autorità palestinese valida e la piaga di Hamas rimossa.

Questo è ciò che l’Europa ha sempre rappresentato.

Ed è tempo di unirsi e contribuire a realizzarlo.

Onorevoli deputati,

L’indipendenza dell’Europa dipenderà dalla sua capacità di competere nei tempi turbolenti di oggi.

Abbiamo tutto ciò che serve per prosperare qui in Europa: dal nostro mercato unico alla nostra economia sociale di mercato.

Ma sappiamo che i venti contrari economici e geopolitici sono forti.

E abbiamo visto come le dipendenze possono essere usate contro di noi.

Per questo motivo investiremo massicciamente nelle tecnologie digitali e pulite.

Con ulteriori finanziamenti in arrivo nel nostro futuro Fondo per la competitività e un raddoppio di Horizon Europe, il nostro programma di ricerca e innovazione.

E stiamo affrontando i principali ostacoli individuati dal rapporto Draghi: dall’energia al capitale, dagli investimenti alla semplificazione.

Abbiamo avviato dialoghi strategici con settori chiave: dall’automotive alla chimica, dall’acciaio al farmaceutico, dalla difesa all’agricoltura.

In ogni settore, il messaggio è lo stesso.

Per proteggere i posti di lavoro, dobbiamo semplificare le attività commerciali in Europa.

E le misure omnibus che abbiamo presentato finora faranno davvero la differenza.

Meno burocrazia, meno sovrapposizioni, regole meno complesse.

Le nostre proposte ridurranno di 8 miliardi di euro l’anno i costi burocratici per le aziende europee.

Un euro digitale, ad esempio, renderà la vita più facile sia per le aziende che per i consumatori.

E altre misure omnibus sono in arrivo, ad esempio sulla mobilità militare o sul digitale.

Per le aziende innovative, stiamo preparando il cosiddetto 28° regime e accelerando i lavori sull’Unione del risparmio e degli investimenti.

Perché abbiamo molte startup ad alto potenziale in tecnologie chiave come la tecnologia quantistica, l’intelligenza artificiale o le biotecnologie.

Man mano che crescono, la limitata disponibilità di capitale di rischio le costringe a rivolgersi a investitori stranieri.

Questa è ricchezza e posti di lavoro che vanno altrove.

E mette a repentaglio la nostra sovranità tecnologica.

Per questo motivo la Commissione collaborerà con investitori privati ​​per un Fondo Scaleup Europe da diversi miliardi di euro.

Contribuirà a realizzare importanti investimenti in giovani aziende in rapida crescita in settori tecnologici critici.

Perché vogliamo che il meglio dell’Europa scelga l’Europa.

Onorevoli deputati,

La nostra risorsa più grande è il Mercato Unico, ma rimane incompiuto.

Il FMI stima che le barriere interne al Mercato Unico equivalgano a una tariffa del 45% sulle merci.

E a una tariffa del 110% sui servizi.

Pensate solo a cosa ci stiamo perdendo.

E, come sottolineato dal rapporto Letta, il Mercato Unico rimane incompleto, principalmente in tre settori: finanza, energia e telecomunicazioni.

Abbiamo bisogno di scadenze politiche chiare.

Ecco perché presenteremo una tabella di marcia per il mercato unico fino al 2028.

Sul capitale, sui servizi, sull’energia, sulle telecomunicazioni, sul 28° regime

e sulla quinta libertà per la conoscenza e l’innovazione.

Solo ciò che viene misurato, viene fatto.

Onorevoli deputati,

Questo sosterrà anche i nostri investimenti nelle tecnologie che alimenteranno la nostra economia.

Pulite e digitali.

Prendiamo l’intelligenza artificiale.

Un’intelligenza artificiale europea è essenziale per la nostra futura indipendenza.

Contribuirà a potenziare le nostre industrie e le nostre società.

Dalla sanità alla difesa.

Quindi, ci concentreremo sui primi elementi chiave, dal Cloud and AI Development Act al Quantum Sandbox.

Stiamo investendo massicciamente nelle Gigafactory europee per l’intelligenza artificiale.

Supportano le nostre startup innovative nello sviluppo, nella formazione e nell’implementazione dei loro modelli di intelligenza artificiale di prossima generazione.

Quando abbiamo invitato il settore privato a unire le forze con noi, la risposta è stata travolgente.

E più tardi oggi incontrerò i CEO di alcuni dei più grandi colossi tecnologici europei.

Consegneranno la loro Dichiarazione europea sull’intelligenza artificiale e la tecnologia.

Questo è il loro impegno a investire nella sovranità tecnologica dell’Europa.

E dobbiamo adottare lo stesso approccio anche per le tecnologie pulite, dall’acciaio alle batterie.

Il settore europeo delle tecnologie pulite deve rimanere in Europa e dobbiamo intervenire con urgenza.

Con il Clean Industrial Deal, abbiamo individuato i principali ostacoli che rallentano questi settori.

Ora dobbiamo accelerare l’attuazione.

Perché gli investitori vogliono essere certi che, se investono, ci sarà domanda di prodotti europei puliti.

Per questo motivo, i mercati guida devono essere al centro della nostra azione.

Per innescare un circolo virtuoso.

Dove sia l’offerta che la domanda aumentano e i prezzi scendono.

Dal lato dell’offerta, lanceremo un pacchetto Battery Booster.

Questo metterà a disposizione 1,8 miliardi di euro di capitale per incrementare la produzione in Europa.

Le batterie sono un fattore chiave per altre tecnologie pulite, in particolare i veicoli elettrici.

Quindi, questo è il cuore della nostra indipendenza.

Dal lato della domanda, dobbiamo stimolare con urgenza la domanda di leadership industriale europea nelle tecnologie pulite.

Per questo motivo introdurremo un criterio “made in Europe” negli appalti pubblici.

E quando investiamo in Global Gateway, ad esempio, creiamo forti incentivi per i partner ad acquistare prodotti europei.

Sono convinto che il futuro delle tecnologie pulite continuerà a essere fatto in Europa.

Ma per questo, dobbiamo anche assicurarci che la nostra industria abbia i materiali qui in Europa.

E l’unica risposta è creare un’economia veramente circolare.

Quindi dobbiamo procedere più rapidamente con la legge sull’economia circolare.

E procedere nei settori che sono pronti.

Infine, dobbiamo mantenere il ritmo.

Pertanto, la Commissione proporrà una legge sull’acceleratore industriale per i settori e le tecnologie strategiche chiave.

In sintesi, quando si tratta di tecnologie digitali e pulite: più veloci, più intelligenti e più europee.

Onorevoli deputati,

Già oggi, le fonti a basse emissioni di carbonio rappresentano oltre il 70% della nostra elettricità.

Siamo leader mondiali nei brevetti di tecnologie pulite, migliori degli Stati Uniti e in competizione con la Cina.

Stiamo recuperando terreno rispetto al capitale di rischio statunitense per le tecnologie pulite, e molto più avanti della Cina.

Siamo saldamente sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo del 2030 di ridurre le emissioni di almeno il 55%.

Questa è la forza del Green Deal europeo.

E dobbiamo mantenere la rotta sui nostri obiettivi climatici e ambientali.

La scienza è cristallina.

E le argomentazioni economiche e di sicurezza sono altrettanto convincenti.

In effetti, questa trasformazione è fondamentale per la nostra spinta verso l’indipendenza.

Perché riduce la nostra dipendenza energetica.

Perché la produzione circolare limita le nostre dipendenze strategiche.

E perché crea settori all’avanguardia in grado di esportare le soluzioni ad altri.

Quando parlo con il Sud del mondo, dall’Africa all’India all’Asia centrale, loro sono alla ricerca di soluzioni.

Si tratta di mercati in rapida evoluzione e la giuria deve ancora pronunciarsi su chi li dominerà.

Siamo noi a poter soddisfare questa crescente domanda di soluzioni.

Ma non è scontato.

È per questo che la Commissione ha proposto gli obiettivi per il 2040, dieci anni dopo l’accordo di Parigi.

So che molti sono preoccupati per la portata di ciò che ci aspetta.

Per questo motivo la transizione deve sostenere le persone e rafforzare l’industria.

Ciò significa anche incrementare notevolmente i nostri investimenti pubblici e privati.

Creare mercati guida per prodotti circolari e puliti per creare posti di lavoro e investimenti in Europa.

Garantire una transizione giusta per tutti, ad esempio con il Fondo Sociale per il Clima.

Garantire condizioni di parità a livello globale, in particolare promuovendo la fissazione del prezzo del carbonio.

L’Europa deve proteggere le sue industrie.

Stanno facendo la cosa giusta per decarbonizzare.

E dovrebbero essere premiate e incentivate.

Altrimenti rischiamo di dipendere dall’importazione dell’acciaio di cui hanno bisogno le nostre case automobilistiche o dei fertilizzanti di cui hanno bisogno i nostri agricoltori.

Saremmo in balia del prezzo, del volume e della qualità che altri sono disposti e in grado di fornire.

Prendiamo l’acciaio e altri metalli.

La sovraccapacità globale sta riducendo i margini e lasciando pochi incentivi a pagare un premio pulito.

Questo rende più difficile per l’industria siderurgica europea investire nella decarbonizzazione.

Per questo motivo la Commissione proporrà un nuovo strumento commerciale a lungo termine per sostituire le garanzie sull’acciaio in scadenza.

L’Europa rimarrà sempre aperta.

Amiamo la concorrenza.

Ma proteggeremo sempre la nostra industria dalla concorrenza sleale.

Onorevoli deputati,

Quando parliamo di competitività, parliamo di posti di lavoro.

Parliamo di persone e dei loro mezzi di sussistenza.

Quindi, il punto fondamentale è che i lavoratori devono essere responsabilizzati se vogliamo avere un’economia competitiva.

Per questo motivo proporremo un Quality Jobs Act.

Per garantire che l’occupazione moderna tenga il passo con l’economia moderna.

E questo è importante perché sappiamo quanto siano stati duri i tempi per tante famiglie.

Come i costi sono aumentati vertiginosamente.

Come le persone stanno facendo sacrifici per arrivare a fine mese.

Questa è una questione di giustizia sociale di base.

Ecco perché abbiamo urgente bisogno di un’ambiziosa strategia europea contro la povertà.

Presenteremo il nostro piano per contribuire a sradicare la povertà entro il 2050.

Supportato da una solida Garanzia per l’infanzia per proteggere i nostri figli dalla povertà.

Proporremo anche una serie di pacchetti sull’accessibilità economica e sul costo della vita.

Consentitemi di farvi quattro esempi significativi.

Il primo è l’energia.

Quando i costi dell’energia aumentano, non sono solo i numeri in bolletta.

È ogni singolo aspetto della vita delle persone a essere colpito.

Così, al culmine della crisi energetica degli ultimi anni, l’Europa è intervenuta.

E grazie a questo sforzo comune, siamo riusciti rapidamente a stabilizzare i prezzi e a garantire l’approvvigionamento.

Ora siamo sulla strada dell’indipendenza energetica.

Ma le bollette energetiche sono ancora una vera fonte di ansia per milioni di europei.

E i costi sono ancora strutturalmente elevati per l’industria.

Sappiamo cosa ha fatto salire i prezzi: la dipendenza dai combustibili fossili russi.

Quindi è ora di sbarazzarsi dei combustibili fossili russi inquinanti.

E sappiamo cosa fa scendere i prezzi: l’energia pulita prodotta localmente.

Dobbiamo generare più energie rinnovabili nazionali, con il nucleare come fonte di energia di base.

Ma dobbiamo anche modernizzare e investire urgentemente nelle nostre infrastrutture e nei nostri interconnettori.

Per questo motivo proporremo un nuovo Pacchetto Reti per rafforzare la nostra infrastruttura di rete e accelerare il rilascio delle autorizzazioni.

E per accompagnare questo, presento oggi una nuova iniziativa chiamata Autostrade dell’Energia.

Abbiamo individuato otto colli di bottiglia critici nella nostra infrastruttura energetica.

Dallo Stretto di Øresund al Canale di Sicilia.

Ora lavoreremo per rimuovere questi colli di bottiglia uno per uno.

Riuniremo governi e aziende di servizi pubblici per affrontare tutte le questioni in sospeso.

Perché gli europei hanno bisogno di energia a prezzi accessibili in questo momento.

Onorevoli deputati,

Una casa non è solo quattro mura e un tetto.

È sicurezza, calore, un luogo per la famiglia e gli amici.

È senso di appartenenza.

Ma per troppi europei oggi, la casa è diventata fonte di ansia.

Può significare debiti o incertezza.

I numeri raccontano una dolorosa verità.

I prezzi delle case sono aumentati di oltre il 20% dal 2015.

I permessi di costruire sono diminuiti di oltre il 20% in cinque anni.

Questa è più di una semplice crisi abitativa.

È una crisi sociale.

Lacera il tessuto sociale europeo.

Indebolisce la nostra coesione.

E minaccia anche la nostra competitività.

Infermieri, insegnanti e vigili del fuoco non possono permettersi di vivere dove prestano servizio.

Gli studenti abbandonano la scuola perché non possono pagare l’affitto.

I giovani ritardano a formare una famiglia.

Ecco perché quest’anno, dopo aver ricevuto il vostro contributo, presenteremo il primo Piano Europeo per l’Edilizia Abbordabile.

Per rendere gli alloggi più accessibili, più sostenibili e di migliore qualità.

Sarà uno sforzo europeo, radicato nelle realtà locali.

Abbiamo bisogno di una revisione radicale del modo in cui affrontiamo questo problema.

Dobbiamo rivedere le nostre norme sugli aiuti di Stato per consentire misure di sostegno all’edilizia abitativa.

Dobbiamo semplificare notevolmente la costruzione di nuove case e residenze per studenti.

E proporremo anche un’iniziativa legislativa sugli affitti a breve termine per affrontare le questioni ancora aperte.

Abbiamo bisogno che tutta la società, tutti i legislatori e tutte le parti interessate si uniscano.

In questo spirito, convocheremo il primo Vertice UE sull’edilizia abitativa per garantire che sia in cima alla nostra agenda.

Onorevoli Deputati,

L’edilizia abitativa è una questione di dignità.

È una questione di equità.

E riguarda il futuro dell’Europa.

Otto anni fa, il Pilastro europeo dei diritti sociali ha reso l’abitazione un diritto sociale in Europa.

È ora di trasformare questa promessa in realtà.

Il terzo esempio che vorrei evidenziare riguarda le automobili.

Sono un pilastro della nostra economia e della nostra industria.

Un orgoglio europeo.

Milioni di posti di lavoro dipendono da esse.

All’inizio di quest’anno, abbiamo concesso al settore maggiore flessibilità per raggiungere gli obiettivi del 2025.

Sta funzionando.

E nel rispetto della neutralità tecnologica, stiamo preparando la revisione del 2035.

E milioni di europei vogliono acquistare auto europee a prezzi accessibili.

Quindi dovremmo investire anche in veicoli piccoli e accessibili.

Sia per il mercato europeo, sia per soddisfare l’impennata della domanda globale.

Per questo motivo proporremo di collaborare con l’industria su una nuova iniziativa per le auto piccole e accessibili.

Credo che l’Europa dovrebbe avere la sua auto elettrica.

E sta per ecologico: pulita, efficiente e leggera.

E sta per economico: accessibile a tutti.

E sta per europeo: costruito qui in Europa, con filiere europee.

Perché non possiamo permettere alla Cina e ad altri di conquistare questo mercato.

In ogni caso, il futuro è elettrico.

E l’Europa ne farà parte.

Il futuro delle auto – e le auto del futuro – deve essere prodotto in Europa.

Onorevoli deputati,

L’ultimo esempio che voglio evidenziare è legato al cibo.

In Europa, abbiamo accesso a cibo di alta qualità che i nostri eccellenti agricoltori e pescatori producono a prezzi accessibili.

Sono anche i custodi delle nostre terre e dei nostri oceani, della nostra biodiversità.

La chiave per la nostra sicurezza alimentare.

Ma si trovano ad affrontare ostacoli: dagli elevati costi di produzione alla burocrazia o alla concorrenza sleale.

Stiamo agendo su tutti questi fronti.

Abbiamo semplificato la PAC: meno burocrazia e più fiducia.

Abbiamo vincolato il sostegno al reddito nel prossimo QFP.

E ci siamo assicurati che i finanziamenti possano essere integrati da dotazioni nazionali e regionali.

Ma i nostri agricoltori hanno bisogno di una concorrenza leale e di condizioni di parità.

Questo è essenziale.

Per questo motivo abbiamo solide garanzie nel nostro accordo commerciale con il Mercosur, supportate da finanziamenti in caso di necessità di compensazione.

Dobbiamo anche rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare.

Per troppo tempo il loro duro lavoro non ha dato i suoi frutti.

Gli agricoltori hanno diritto a un prezzo equo per il loro cibo e a un giusto profitto per le loro famiglie.

Esamineremo l’attuazione della nostra legislazione sulle pratiche commerciali sleali.

E interverremo laddove necessario.

E oggi posso anche annunciare che aumenteremo il nostro budget promozionale per lanciare una nuova campagna “Acquista cibo europeo”.

Perché possiamo affermare con orgoglio che il nostro cibo europeo è il migliore al mondo.

Onorevoli deputati,

Quando parliamo di competitività e indipendenza, dobbiamo parlare delle nostre relazioni con gli Stati Uniti.

Ho sentito molte cose sull’accordo che abbiamo raggiunto quest’estate.

Capisco le reazioni iniziali.

Quindi, permettetemi di essere il più chiaro possibile.

Il nostro rapporto commerciale con gli Stati Uniti è il più importante.

Esportiamo negli Stati Uniti merci per un valore di oltre 500 miliardi di euro ogni anno.

Milioni di posti di lavoro dipendono da questo.

Come Presidente della Commissione, non metterò mai a repentaglio il lavoro o il sostentamento delle persone.

Ecco perché abbiamo raggiunto un accordo per mantenere l’accesso al mercato per i nostri settori.

E ci siamo assicurati che l’Europa ottenesse il miglior accordo possibile.

Abbiamo messo le nostre aziende in una posizione di relativo vantaggio.

Perché alcuni dei nostri concorrenti diretti devono far fronte a dazi statunitensi molto più elevati.

Sì, il loro livello di base potrebbe essere inferiore.

Ma se si considerano le eccezioni che abbiamo ottenuto e le tariffe aggiuntive che altri hanno aggiunto, abbiamo l’accordo migliore. Senza alcun dubbio.

E voglio essere chiarissimo su un punto:

Che si tratti di regolamentazione ambientale o digitale.

Siamo noi a stabilire i nostri standard.

Siamo noi a stabilire le nostre normative.

L’Europa deciderà sempre da sola.

Onorevoli deputati,

Non credo nei dazi.

I dazi sono tasse.

Ma l’accordo garantisce una stabilità cruciale nelle nostre relazioni con gli Stati Uniti in un momento di grave insicurezza globale.

Pensate alle ripercussioni di una guerra commerciale a tutto campo con gli Stati Uniti.

Immaginate il caos.

E poi mettete questa immagine accanto a quella della Cina della scorsa settimana.

La Cina affiancata dai leader di Russia e Corea del Nord.

Putin che si compiace di come le relazioni Russia-Cina abbiano raggiunto un livello senza precedenti.

Niente di tutto ciò è una grande sorpresa.

Ma riflette il panorama in evoluzione.

E crea due imperativi per la spinta indipendentista dell’Europa e il suo posto nel mondo.

Il primo è che dobbiamo raddoppiare la diversificazione e le partnership.

L’80% dei nostri scambi commerciali avviene con paesi diversi dagli Stati Uniti.

Quindi dobbiamo sfruttare le nuove opportunità.

In un momento in cui il sistema commerciale globale sta crollando, stiamo garantendo le regole globali attraverso accordi bilaterali.

Come con il Messico o il Mercosur.

O concludendo i negoziati per un accordo storico con l’India entro la fine di quest’anno.

Costruiremo anche una coalizione di paesi che condividono gli stessi ideali per riformare il sistema commerciale globale

– come il CPTPP.

Perché il commercio ci consente di rafforzare le nostre catene di approvvigionamento.

Aprire i mercati.

Ridurre le dipendenze.

In definitiva, si tratta di migliorare la nostra sicurezza economica.

Il mondo vuole scegliere l’Europa.

E noi dobbiamo fare affari con il mondo.

Il secondo imperativo è che l’Europa si faccia avanti laddove altri si sono tirati indietro.

Prendiamo la ricerca.

La scienza non ha passaporto, genere, etnia o colore politico.

È uno dei beni globali più preziosi.

Per questo motivo la Commissione ha annunciato un pacchetto “Scegli Europa” da 500 milioni di euro per attrarre e trattenere i migliori scienziati e ricercatori.

E l’Europa deve anche assumere un ruolo guida in materia di salute globale.

Siamo sull’orlo – o addirittura all’inizio – di un’altra crisi sanitaria globale.

Come medico di formazione, sono sconvolto dalla disinformazione che minaccia il progresso globale su tutto, dal morbillo alla poliomielite.

Ed è per questo che oggi posso annunciare che l’UE guiderà una nuova Iniziativa Globale per la Resilienza Sanitaria.

Perché il mondo guarda all’Europa, e l’Europa è pronta a guidare.

Onorevoli deputati,

L’indipendenza dell’Europa riguarda la protezione delle nostre libertà.

La libertà di decidere. Di esprimersi. Di muoversi in un intero continente.

Libertà di voto. Di amare. Di pregare.

Di vivere in un’Unione di uguaglianza.

La nostra democrazia e lo Stato di diritto sono i garanti di queste libertà.

Per questo abbiamo fatto così tanto per rafforzare i nostri strumenti e intensificare l’applicazione delle norme.

Abbiamo creato un nuovo ciclo sullo Stato di diritto che garantisca che i problemi vengano individuati precocemente e risolti attraverso il coinvolgimento.

Abbiamo bisogno di un ciclo annuale integrato sullo Stato di diritto: un ritmo comune, traguardi chiari e contributi da parte di tutte le istituzioni.

E il nostro obiettivo deve essere quello di colmare le lacune esistenti.

Abbiamo rafforzato il legame tra i fondi e il rispetto dello Stato di diritto.

E con il prossimo bilancio a lungo termine andremo ancora oltre.

Il rispetto dello Stato di diritto è un requisito fondamentale per i fondi UE. Ora e in futuro.

La nostra democrazia è sotto attacco.

L’aumento della manipolazione delle informazioni e della disinformazione sta dividendo le nostre società.

Non sta solo erodendo la fiducia nella verità, ma anche nella democrazia stessa.

Ecco perché abbiamo urgente bisogno dello Scudo Europeo per la Democrazia.

Abbiamo bisogno di maggiori capacità per monitorare e individuare la manipolazione delle informazioni e la disinformazione.

Pertanto istituiremo un nuovo Centro Europeo per la Resilienza Democratica.

Questo riunirà tutte le competenze e le capacità degli Stati membri e dei paesi limitrofi.

Onorevoli Deputati,

In alcune comunità europee, i media tradizionali sono in difficoltà.

In molte zone rurali, i giorni in cui si andava a leggere un giornale locale sono un ricordo nostalgico.

Questo ha creato molti deserti di informazione in cui la disinformazione prospera.

E questo è molto pericoloso per la nostra democrazia.

Perché cittadini informati che possono fidarsi di ciò che leggono e sentono sono essenziali per garantire che chi detiene il potere si assuma le proprie responsabilità.

E quando i media indipendenti vengono smantellati o neutralizzati, la nostra capacità di monitorare la corruzione e preservare la democrazia si indebolisce gravemente.

Ecco perché il primo passo di un autocrate è sempre quello di catturare i media indipendenti.

Perché questo permette che ricadute e corruzione si verifichino nell’ombra.

Quindi dobbiamo fare di più per proteggere i nostri media e la stampa indipendente.

Per questo motivo lanceremo un nuovo Programma di Resilienza dei Media, che sosterrà il giornalismo indipendente e l’alfabetizzazione mediatica.

Ma dobbiamo anche investire per affrontare alcune delle cause profonde di questa tendenza.

Per questo motivo, nel prossimo bilancio, abbiamo proposto di aumentare significativamente i finanziamenti per i media.

Dobbiamo anche favorire il private equity.

Utilizzeremo quindi i nostri strumenti per sostenere i media indipendenti e locali.

Una stampa libera è la spina dorsale di ogni democrazia.

E sosterremo la stampa europea affinché rimanga libera.

Onorevoli Deputati,

Lo stesso vale per i social media.

Offrono innumerevoli vantaggi nel connettere le persone.

Ma vorrei sollevare un argomento specifico.

E questi sono gli effetti del dare ai nostri figli un accesso illimitato ai social media.

Come madre di sette figli e nonna di quattro, percepisco l’ansia dei genitori che fanno del loro meglio per proteggere i propri figli.

Questi genitori temono che quando i loro figli prendono in mano un telefono possano essere esposti a pericoli di vasta portata, semplicemente scorrendo la pagina.

Bullismo online.

Contenuti per adulti.

Promozione dell’autolesionismo.

E algoritmi che sfruttano le vulnerabilità dei bambini con l’esplicito scopo di creare dipendenze.

Troppo spesso mamme e papà si sentono impotenti e indifesi.

Come se stessero annegando nello tsunami delle Big Tech che inonda le loro case.

Credo fermamente che i genitori, non gli algoritmi, debbano crescere i nostri figli.

La loro voce deve essere ascoltata.

Ecco perché oggi sono qui per dirvi che vi ascolto.

Proprio come ai miei tempi – noi, come società, abbiamo insegnato ai nostri figli che non potevano fumare, bere e guardare contenuti per adulti fino a una certa età.

Credo che sia giunto il momento di considerare di fare lo stesso per i social media.

I nostri amici in Australia stanno sperimentando una restrizione sui social media.

Sto seguendo da vicino l’attuazione della loro politica per vedere quali passi successivi possiamo intraprendere qui in Europa.

Entro la fine dell’anno incaricherò un gruppo di esperti di consigliarmi sull’approccio migliore per l’Europa.

Affronteremo la questione con attenzione e ascolteremo tutti.

E in tutto questo lavoro saremo guidati dalla necessità di responsabilizzare i genitori e costruire un’Europa più sicura per i nostri figli.

Perché quando si tratta della sicurezza dei nostri figli online, l’Europa crede nei genitori, non nei profitti.

Onorevoli deputati,

Il nostro compito più importante è proteggere la nostra democrazia.

Ma per farlo dobbiamo anche dimostrare che la democrazia offre soluzioni alle legittime preoccupazioni delle persone.

E in nessun luogo questo è più evidente che nel contesto dell’immigrazione.

Per questo motivo abbiamo proposto di triplicare i finanziamenti per la gestione delle migrazioni e delle frontiere nel prossimo bilancio.

In modo da poter gestire efficacemente la migrazione e proteggere le nostre frontiere esterne.

Ma è chiaro che serve di più.

I cittadini europei hanno dimostrato di essere disposti ad aiutare chi fugge da guerre e persecuzioni.

Ma c’è un crescente senso di frustrazione, derivante dalla loro impressione che le nostre regole vengano ignorate.

Per questo motivo dobbiamo intensificare i nostri sforzi.

Abbiamo bisogno di un sistema umano, ma non dobbiamo essere ingenui al riguardo.

Dobbiamo impegnarci seriamente per il rimpatrio dei richiedenti asilo respinti nei loro paesi d’origine.

Non possiamo permetterci una situazione in cui solo il 20% di coloro a cui non è consentito rimanere lascia effettivamente l’Europa.

Dobbiamo quindi concordare rapidamente sul Sistema Comune Europeo per i Rimpatri.

Non abbiamo più tempo da perdere.

E dobbiamo anche garantire la piena attuazione del Patto sulle Migrazioni e l’Asilo non appena entrerà in vigore.

Il patto è rigoroso ma equo.

E funzionerà solo se tutti faranno la loro parte.

Stati membri del nord e del sud, dell’est e dell’ovest.

Certo, rispetteremo sempre i nostri obblighi internazionali.

Ma dobbiamo essere noi in Europa a decidere chi si rivolge a noi e in quali circostanze, non i trafficanti di esseri umani.

Stanno guadagnando milioni e milioni con le loro promesse ciniche, false e fatali.

Ecco perché dobbiamo smantellare il loro modello di business.

È vero che i numeri stanno diminuendo, ma troppe persone cercano ancora di attraversare illegalmente il confine e muoiono durante il viaggio.

Dobbiamo collaborare con le piattaforme dei social media per porre fine all’organizzazione e alla pubblicità online delle operazioni di contrabbando.

Dobbiamo collaborare più strettamente con le compagnie aeree, soprattutto sulle rotte problematiche come quelle verso la Bielorussia.

E solo andando a caccia di denaro saremo in grado di scovare le reti criminali e di tagliare loro le fonti di finanziamento.

E abbiamo bisogno di un nuovo sistema di sanzioni specificamente mirato ai trafficanti di esseri umani.

Per congelare i loro beni.

Per limitare la loro libertà di movimento.

Per tagliare i loro profitti.

Il traffico di esseri umani è un’attività orribile e criminale, e a nessun trafficante dovrebbe essere permesso di farla franca in Europa.

Onorevoli deputati,

Il punto che voglio sottolineare è semplice.

Se è importante per gli europei, è importante per l’Europa.

Questo è il nostro dovere costante.

Quest’estate abbiamo visto tutti le immagini delle foreste e dei villaggi europei in fiamme.

Sono andati in fiamme più di un milione di ettari.

Un’area pari a circa un terzo della superficie del Belgio.

L’entità dei danni è enorme.

E sappiamo che non si tratta di un caso isolato.

Il cambiamento climatico rende ogni estate più calda, più dura e più pericolosa.

Per questo motivo dobbiamo intensificare radicalmente i nostri sforzi per la resilienza e l’adattamento ai cambiamenti climatici e per trovare soluzioni basate sulla natura.

Ma dobbiamo anche dotarci degli strumenti per reagire.

Ecco perché proporremo di creare un nuovo centro europeo antincendio con sede a Cipro, che potrebbe supportare anche i nostri vicini regionali.

Sappiamo quanto può fare la differenza il nostro Meccanismo di Protezione Civile.

Durante l’estate, 760 coraggiosi europei sono stati inviati in ogni angolo d’Europa.

Letteralmente correndo verso le fiamme.

E vorrei concludere il mio discorso con un omaggio a loro: i vigili del fuoco, i piloti, gli equipaggi.

Tutti coloro che si sono fatti avanti.

Vorrei raccontarvi la storia di un gruppo di 20 ranger greci.

Sono specialisti nel domare anche i più violenti incendi boschivi.

Quando gli incendi sono divampati nella regione delle Asturie, la Spagna ha chiesto il sostegno dell’Europa.

E la Grecia ha risposto.

Le fiamme erano così vaste che il fumo era visibile dallo spazio.

Ma per cinque giorni i 20 ranger greci sono rimasti fianco a fianco con i loro colleghi spagnoli.

Mentre le fiamme si avvicinavano al villaggio di Genestoso, combatterono giorno e notte per contenere l’inferno.

E alla fine, insieme, domarono il fuoco e il villaggio fu salvato.

Onorevoli deputati,

È un grande onore dare il benvenuto oggi a uno di questi eroi.

Il leader della squadra greca, il Tenente Nikolaos Paisios.

Tenente, caro Nikolaos,

Il tuo coraggio è fonte di ispirazione per tutti noi.

Per la tua forza, il tuo impegno e la tua straordinaria leadership:

ευχαριστώ – a te e alla tua squadra di eroi europei.

Onorevoli deputati,

Questa è l’Europa come una comunità.

Questa è l’Europa che amo.

Questa è l’Europa che dobbiamo proteggere a tutti i costi.

E dobbiamo farlo insieme.

Voglio collaborare con quest’Assemblea e con tutte le forze democratiche filoeuropee per realizzare i nostri obiettivi.

Sto lavorando a pacchetti legislativi per rafforzare questa maggioranza pro-europea.

E sono felicissima, cara Roberta, che siamo riusciti a rinnovare l’accordo quadro tra la Commissione e il Parlamento.

Questo non farà che rafforzare la nostra cooperazione.

E ci consentirà di lavorare alle vere riforme necessarie.

Perché sostengo il diritto di iniziativa del Parlamento europeo.

E credo che dobbiamo passare alla maggioranza qualificata in alcuni settori, ad esempio in politica estera.

È ora di liberarci dalle catene dell’unanimità.

Il punto è che dobbiamo assicurarci che la nostra Unione sia più veloce e possa realizzare i bisogni degli europei.

Perché è così che possiamo vincere questa battaglia insieme.

Per garantire all’Europa momenti di indipendenza.

E ricordiamoci che abbiamo sempre dovuto lottare per le nostre libertà.

Dalla generazione che ha combattuto corpo a corpo in tutto il nostro continente.

Alla stampa clandestina che ha mantenuto viva la fiamma della libertà nell’Europa centrale e orientale durante la Guerra Fredda.

O ai Fratelli della Foresta nei Paesi Baltici che hanno resistito all’oppressione sovietica a ogni piè sospinto.

Questa lotta, questa lotta, è profondamente radicata in ciò che siamo come europei.

80 anni fa il nostro continente era un inferno in terra.

40 anni fa il nostro continente era diviso da un Muro.

Ma in ogni occasione, gli europei hanno deciso di lottare per un futuro migliore.

Per unirsi e per rendere forte il tutto.

E questo è ciò per cui mi batterò ogni singolo giorno.

Lunga vita all’Europa.

President Metsola,

Honourable Members,

Europe is in a fight.

A fight for a continent that is whole and at peace.

For a free and independent Europe.

A fight for our values and our democracies.

A fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves.

Make no mistake – this is a fight for our future.

I thought long and hard about whether to start this State of the Union address

with such a stark appraisal.

After all, we Europeans are not used to – or comfortable with – talking in such terms.

Because our Union is fundamentally a peace project.

But the truth is that the world of today is unforgiving.

And we cannot varnish over the difficulties that Europeans feel every day.

They can feel the ground shift beneath them.

They can feel things getting harder just as they are working harder.

They can feel the impact of the global crisis.

Of the higher cost of living.

They feel the speed of change affecting their lives and careers.

And they worry about the endless spiral of events they see on the news – from the devastating scenes in Gaza to the relentless Russian barrage on Ukraine.

We simply cannot wait for this storm to pass.

This summer showed us that there is simply no room or time for nostalgia.

Battlelines for a new world order based on power are being drawn right now.

So, yes, Europe must fight.

For its place in a world in which many major powers are either ambivalent or openly hostile to Europe.

A world of imperial ambitions and imperial wars.

A world in which dependencies are ruthlessly weaponised.

And it is for all of these reasons that a new Europe must emerge.

Honourable Members,

This must be Europe’s Independence Moment.

I believe this is our Union’s mission.

To be able to take care of our own defence and security.

To take control over the technologies and energies that will fuel our economies.

To decide what kind of society and democracy we want to live in.

To be open to the world and choose partnerships with allies – old and new.

Ultimately, it is about having the freedom and the power to determine our own destiny.

And we know we can do it.

Because together we have shown what is possible when we have the same ambition, unity and urgency.

I have lost count of the number of times that I was told that Europe could not do this or that.

During the pandemic. On the recovery plan. On defence. On supporting Ukraine. On energy security.

The list goes on.

Every time – Europe stood united and made it.

And we need to do the same now.

So, Honourable Members, the central question for us today is a simple one.

Does Europe have the stomach for this fight?

Do we have the unity and the sense of urgency?

The political will and the political skill to compromise?

Or do we want to just fight between ourselves?

To be paralysed by our divisions.

This is what all of us have to answer – every Member State, every Member of this House, every Commissioner.

All of us.

In my eyes the choice is clear.

So my pitch today is a pitch for unity.

Unity between Member States.

Unity between EU institutions.

Unity between the pro-European democratic forces in this House.

I am here – and the entire College is here – ready to make this happen with you.

Ready to strengthen the pro-European democratic majority.

Because it is the only one that can deliver for Europeans.

Honourable Members,

Freedom and independence are what the people of Ukraine are fighting for today.

People like Sasha and his grandmother.

Sasha was only 11 years old when the Russians attacked.

He and his mother sought refuge in a basement in their town of Mariupol.

One morning, they went out to get some food.

That’s when all hell broke loose.

A rain of Russian bombs, on a civilian neighbourhood.

All became dark and Sasha felt his face burning.

He had shrapnel just below his eyes.

In a matter of days, Russian soldiers stormed the city.

They took Sasha and his mum to what the Russians called a “filtration camp”.

Then Sasha was taken away.

They told him he didn’t need his mum.

He would go to Russia, and have a Russian mother.

A Russian passport.

A Russian name.

They sent him to occupied Donetsk.

But Sasha didn’t give up.

On a stop on the way, he asked to borrow a stranger’s phone.

And he called his grandma, Liudmyla, who was living in free Ukraine.

“Baba, just take me home.”

She didn’t hesitate a second.

Her friends told her she was crazy to go.

But Liudmyla moved mountains to get to him.

With the help of the Ukrainian government, she travelled to Poland, Lithuania, Latvia, Russia, and finally into occupied Ukraine.

She got Sasha back.

And through the same long journey, brought him to safety.

But their hearts are still broken.

Every single day they keep fighting to find Sasha’s mum – stuck somewhere by Russia’s brutal war.

I would like to thank Sasha and Liudmyla for allowing me to share their story.

I am honoured that they are here with us today.

Honourable Members,

Please join me in paying tribute to Sasha, to Liudmyla,

and to Ukraine’s relentless fight for freedom.

Sadly, Sasha’s story is far from unique.

There are tens of thousands more Ukrainian children whose fate is unknown.

Trapped. Threatened. Forced to deny their identities.

We must do everything in our power to support Ukraine’s children.

This is why I can announce that, together with Ukraine and other partners, I will host a Summit of the International Coalition for the Return of Ukrainian Children.

Every abducted child must be returned.

Honourable Members,

This war needs to end with a just and lasting peace for Ukraine.

Because Ukraine’s freedom is Europe’s freedom.

The images in Alaska were not easy to digest.

But just a few days later, Europe’s Leaders came to Washington to support President Zelenskyy and secure commitments.

Real progress has been made since then.

Just last week 26 countries in the Coalition of the Willing said they were ready to be part of a reassurance force in Ukraine or participate financially – in the context of a ceasefire.

We will continue to support all diplomatic efforts to end this war.

But we have all seen what Russia means by “diplomacy”.

Putin refuses to meet President Zelenskyy.

Last week, Russia launched the largest number of drones and ballistic missiles in a single attack.

Yesterday, there was a missile attack on a village in Donetsk, targeting people waiting to pick-up their pensions.

More than 20 were killed.

And just today we have seen a reckless and unprecedented violation of Poland’s and Europe’s air space by more than 10 Russian drones.

Europe stands in full solidarity with Poland.

Putin’s message is clear.

And our response must be clear too.

We need more pressure on Russia to come to the negotiating table.

We need more sanctions.

We are now working on the 19th package in coordination with partners.

We are particularly looking at phasing out Russian fossil fuels faster, the shadow fleet and third countries.

And at the same time we need more support for Ukraine.

No one has contributed as much as Europe.

Close to 170 billion euros of military and financial aid so far.

More will be needed.

And it should not only be European taxpayers who bear the brunt of this.

This is Russia’s war. And it is Russia that should pay.

This is why we need to work urgently on a new solution to finance Ukraine’s war effort on the basis of the immobilised Russian assets.

With the cash balances associated to these Russian assets, we can provide Ukraine with a Reparations Loan.

The assets themselves will not be touched.

And the risk will have to be carried collectively.

Ukraine will only pay back the loan once Russia pays for the reparations.

The money will help Ukraine already today.

But it will also be crucial in the mid and long-term for Ukraine’s security.

For example, funding for strong Ukrainian armed forces as the first line of security guarantees.

We will propose a new programme.

We call it Qualitative Military Edge.

It will support investment in the capabilities of the Ukrainian armed forces.

Take drones for example.

Before the war, Ukraine had none.

Today, it is Ukraine’s use of drones that is accounting for over two thirds of Russian equipment losses.

That is not just an edge on the battlefield.

It is a reminder of the power of human ingenuity in our open societies.

But Russia is catching up fast, supported by Iranian designed Shahed drones.

And it is seizing the advantage of industrial mass production.

Saturday, in one single night, Russia sent 800 drones to Ukraine.

So ingenuity helped to open a door for Ukraine’s defence.

But raw industrial might, on the other side may threaten to sweep it closed.

So we can use our industrial strength to support Ukraine to counter this drone warfare.

We can help transform Ukrainian ingenuity into battlefield advantage – and into joint industrialisation.

This is why I can also announce that Europe will frontload EUR 6 billion from the ERA loan and enter into a Drone Alliance with Ukraine.

Ukraine has the ingenuity.

What it needs now is scale.

And together, we can provide it: so that Ukraine keeps its edge, and Europe strengthens its own.

Honourable Members,

Putin’s war economy will not stop – even if the war does.

That means Europe must be ready to take responsibility for its own security.

Of course, NATO will always be essential.

But only a strong and credible European defence posture will be able to guarantee our security.

We have made historic progress in recent years to build our European Defence Union.

Earlier this year, we launched Readiness 2030 which could unlock up to EUR 800 billion of defence investment.

This includes the SAFE programme that is now ready to provide EUR 150 billion for joint procurement.

19 Member States have already applied.

The programme is already at full capacity.

Which is good news.

We are also working to find a way to grant a bonus to those who support Ukraine or buy Ukrainian equipment.

This is emergency financial assistance responding to an urgent need.

Last week, I saw this for myself when I visited frontline Member States.

They know best the threat Russia poses.

And there is no doubt: Europe’s eastern flank keeps all of Europe safe.

From the Baltic Sea to the Black Sea.

This is why we must invest in supporting it through an Eastern Flank Watch.

This means giving Europe independent strategic capabilities.

We must invest in real-time space surveillance so that no movement of forces goes unseen.

We must heed the call of our Baltic friends and build a drone wall.

This is not an abstract ambition.

It is the bedrock of credible defence.

A European capability developed together, deployed together, and sustained together, that can respond in real time. One that leaves no ambiguity as to our intentions.

Europe will defend every inch of its territory.

In every country I visited, I heard the same message: there is no time to waste.

At the next European Council, we will therefore present a clear roadmap.

For getting new common defence projects off the ground.

For setting clear goals for 2030.

And for creating a European Defence Semester.

2030 is tomorrow.

So Europe must get ready today.

Honourable Members,

When we talk about independence, we are talking about choosing our destiny.

That is what Ukraine is fighting for.

And that is what all Europeans deserve.

Because Europe is an idea – the idea of freedom and mutual strength.

This was the idea that drove the post-1989 generation.

When East and West came together.

And it is as powerful now – as it was then.

This is why we are bringing future Member States closer to our Union.

Investing. Supporting reforms. Integrating into the Single Market.

We must keep up the speed on this merits-based process.

Because only a united – and a reunited – Europe can be an independent Europe.

A larger and stronger Union is a security guarantee for all of us.

And because for Ukraine, for Moldova, for the Western Balkans – their future is in our Union.

Let’s make the next reunification of Europe happen.

Honourable Members,

What is happening in Gaza has shaken the conscience of the world.

People killed while begging for food.

Mothers holding lifeless babies.

These images are simply catastrophic.

So I want to start with a very clear message:

Man-made famine can never be a weapon of war.

For the sake of the children, for the sake of humanity – this must stop.

This is also part of a more systematic shift in the last months that is simply unacceptable.

We have seen the financial suffocation of the Palestinian Authority.

The plans for a settlement project in the so-called E1 area which would essentially cut off the occupied West Bank from East Jerusalem.

The actions and statements by the most extremist ministers of the Israeli government which incite violence.

All of this points to a clear attempt to undermine the two-state solution.

To undermine the vision of a viable Palestinian state and we must not let that happen.

Honourable Members,

It truly pains me to say these words.

And I know that for many citizens, Europe’s inability to agree on a common way forward is equally painful.

They are asking how much worse things must get before there is unity of response.

I understand.

Because what is happening in Gaza is unacceptable.

And because Europe must lead the way – just as it has done before.

Our financial support and humanitarian aid far outweigh that of any other partner.

Our commitment to a viable Palestinian Authority is keeping a two-state solution alive.

And we must urge others to urgently step up too – both in the region and beyond.

But, of course, Europe needs to do more.

Many Member States have moved ahead on their own.

On our side, we proposed to suspend parts of our Horizon funding.

But this is stuck without a majority.

We must overcome this.

We cannot afford to be paralysed.

This is why I will propose a package of measures to carve out a way forward.

First, the Commission will do all that it can on its own.

We will put our bilateral support to Israel on hold.

We will stop all payments in these areas – without affecting our work with Israeli civil society or Yad Vashem.

Second, we will make two further proposals to the Council.

We will propose sanctions on the extremist ministers and on violent settlers.

And we will also propose a partial suspension of the Association Agreement on trade-related matters.

I am aware it will be difficult to find majorities.

And I know that any action will be too much for some.

Too little for others.

But we must all take our own responsibilities – Parliament, Council and Commission.

Thirdly, we will set up a Palestine Donor Group next month – including a dedicated instrument for Gaza reconstruction.

This will be an international effort with regional partners.

And it will build on the momentum of the New York Conference organised by France and Saudi Arabia.

Honourable Members,

I am a long-standing friend of the people of Israel.

I know how much the atrocious attacks on 7 October by Hamas terrorists shook the nation to its core.

The hostages have now been held captive by Hamas terrorists for more than 700 days since 7 October.

That is 700 days of pain and suffering.

There can never by any place for Hamas – neither now, nor in the future.

Because they are terrorists who want to destroy Israel.

And they are also inflicting terror on their own people.

Keeping their future hostage.

Europe’s goal has always been the same.

Real security for Israel and a safe present and future for all Palestinians.

And that means that the hostages must be released.

That there should be unrestrained access for all humanitarian aid.

And that there must be an immediate ceasefire.

But in the longer term, the only realistic peace plan is one based on two states.

Living side by side in peace and security.

With a secure Israel, a viable Palestinian authority and the scourge of Hamas removed.

This is what Europe has always stood for.

And it is time to come together and help make it happen.

Honourable Members,

Europe’s independence will depend on its ability to compete in today’s turbulent times.

We have everything it takes to thrive here in Europe – from our single market to our social market economy.

But we know the economic and geopolitical headwinds are strong.

And we have seen how dependencies can be used against us.

This is why we will massively invest in digital and clean tech.

With more to come in our future Competitiveness Fund and a doubled Horizon Europe, our research and innovation programme.

And we are tackling the key bottlenecks identified by the Draghi report – from energy to capital, investment to simplification.

We have held strategic dialogues with key industries – from cars to chemicals, steel to pharmaceutical, defence to agriculture.

In each sector, the message is the same.

To protect jobs, we need to make business in Europe easier.

And the omnibuses we have put on the table so far will make a real difference.

Less paperwork, less overlaps, less complex rules.

Our proposals will cut EUR 8 billion a year of bureaucratic costs for European companies.

A digital Euro for example will make it easier for companies and consumers alike.

And further omnibuses are on their way – for example on military mobility or digital.

For innovative companies, we are preparing the so-called 28th regime and speeding up the work on the Savings and Investments Union.

Because we have many high potential startups in key technologies like quantum, AI or biotech.

As they grow, the limited availability of risk capital forces them to turn to foreign investors.

This is wealth and jobs going elsewhere.

And it jeopardises our tech sovereignty.

This is why the Commission will partner with private investors on a multi-billion euro Scaleup Europe Fund.

It will help make major investments in young, fast-growing companies in critical tech areas.

Because we want the best of Europe to Choose Europe.

Honourable Members,

Our greatest asset is the Single Market – but it remains unfinished.

The IMF estimates that the internal barriers within the single market are equivalent to a 45% tariff on goods.

And a 110% tariff on services.

Just think of what we are missing out on.

And, as underscored by the Letta report, the Single Market remains incomplete, mostly in three domains: finance, energy, and telecommunications.

We need clear political deadlines.

This is why we will present a Single Market Roadmap to 2028.

On capital, services, energy, telecoms, the 28th regime

and the fifth freedom for knowledge and innovation.

Only what gets measured, gets done.

Honourable Members,

This will also support our investment in the technologies that will fuel our economy.

Clean and digital.

Take artificial intelligence.

A European AI is essential for our future independence.

It will help power our industries and our societies.

From healthcare to defence.

So – we will focus on the first key building blocks – that’s from the Cloud and AI Development Act to the Quantum Sandbox.

We are massively investing in European AI Gigafactories.

They support our innovative start-ups to develop, train, and deploy their next-generation AI models.

When we called on the private sector to join forces with us, the response was overwhelming.

And later today I will meet CEOs from some of the largest European tech champions.

They will hand over their European AI & Tech Declaration.

This is their commitment to invest in Europe’s tech sovereignty.

And we must also take the same approach on clean tech – from steel to batteries.

Europe’s clean tech sector must stay in Europe – and we have to take urgent action.

With the Clean Industrial Deal, we have identified the main hurdles that slow down these sectors.

We now need to speed up with the implementation.

Because investors want to know that if they invest, there will be demand for clean European products.

This is why lead markets must be at the heart of our action.

To spark a virtuous cycle.

Where both, supply and demand go up, and prices go down.

On the supply side, we will launch a Battery Booster package.

This will put EUR 1.8 billion up for equity to boost production in Europe.

Batteries are a key enabler of other clean tech – especially electric vehicles.

So this goes to the heart of our independence.

On the demand side, we must urgently drive demand for European industrial leadership in clean tech.

This is why we will introduce a “made in Europe” criteria in public procurement.

And when we invest in Global Gateway, for example, we set strong incentives for partners to buy European.

I am convinced: the future of clean tech will continue to be made in Europe.

But for that, we also need to make sure that our industry has the materials here in Europe.

And the only answer here is creating a truly circular economy.

So we need to move faster on the Circular Economy Act.

And move ahead in those sectors that are ready.

Finally, we need to keep up the speed.

So the Commission will propose an Industrial Accelerator Act for key strategic sectors and technologies.

In sum, when it comes to digital and clean tech: faster, smarter and more European.

Honourable Members,

Already today, low-carbon sources account for over 70% of our electricity.

We are global leaders in clean tech patents – better than the US, and racing with China.

We are catching up with US venture capital for clean tech – and way ahead of China.

We are firmly on track to achieve our 2030 target to cut emissions by at least 55%.

This is the power of the European Green Deal.

And we must stay the course on our climate and environmental goals.

The science is crystal clear.

And the economic and security case is equally compelling.

In fact, this transformation is central to our push for independence.

Because it reduces our energy dependency.

Because circular production limits our strategic dependencies.

And because it creates frontrunner industries that can export the solutions to others.

When I speak to the Global South, from Africa to India to Central Asia, they are looking for solutions.

These are rapidly evolving markets and the jury is still out on who will dominate the markets.

We are the ones who can meet this growing demand for solutions.

But it is not a given.

This is why the Commission proposed the 2040 targets – ten years after the Paris Agreement.

I know that many people are concerned about the scale of what is ahead.

This is why the transition must support people and strengthen industry.

This also means massively boosting our public and private investment.

Creating lead markets for circular and clean products to deliver jobs and investments in Europe.

Ensuring a just transition for all – for example with the Social Climate Fund.

Securing the global level playing field, notably by promoting carbon pricing.

Europe must protect its industries.

They are doing the right thing to decarbonise.

And they should be rewarded and incentivised.

We otherwise risk relying on importing the steel that our carmakers need or the fertilisers that our farmers need.

We would be at the mercy of the price, volume and quality that others are willing and able to provide.

Take steel and other metals.

Global overcapacity is squeezing margins and leaving little incentive to pay a clean premium.

This makes it harder for Europe’s steel industry to invest in decarbonisation.

That is why the Commission will propose a new, long-term trade instrument to succeed the expiring steel safeguards.

Europe will always remain open.

We like competition.

But we will always protect our industry from unfair competition.

Honourable Members,

When we talk about competitiveness we talk about jobs.

We are talking about people and their livelihoods.

So the bottom line is that workers must be empowered if we are to have a competitive economy.

This is why we will propose a Quality Jobs Act.

To ensure that modern employment keeps pace with the modern economy.

And this is important because we know how hard times have been for so many families.

How costs have rocketed up.

How people are making sacrifices to make ends meet.

This is a matter of basic social justice.

This is why we urgently need an ambitious European Anti-Poverty Strategy.

We will lay out our plan to help eradicate poverty by 2050.

Backed up by a strong Child Guarantee to shield our children from poverty.

We will also put forward a series of packages on affordability and the cost of living.

Allow me to give you four telling examples.

The first is energy.

When energy costs rise, it is not just numbers on a bill.

It is every single part of people’s lives that is affected.

So at the height of the energy crisis in the last years, Europe acted.

And thanks to that common effort, we quickly managed to stabilise prices and secure supply.

We are now on the path to energy independence.

But energy bills are still a real source of anxiety for millions of Europeans.

And costs are still structurally high for industry.

We know what drove prices up: dependency on Russian fossil fuels.

So it is time to get rid of dirty Russian fossil fuels.

And we know, what brings prices down: clean homegrown energy.

We need to generate more homegrown renewables – with nuclear as a baseload.

But we also need to urgently modernise and invest in our infrastructure and our interconnectors.

This is why we will propose a new Grids Package to strengthen our grid infrastructure and speed up permitting.

And to go with that, I am presenting today a new initiative called Energy Highways.

We have identified eight critical bottlenecks in our energy infrastructure.

From the Øresund Strait to the Sicilian Canal.

We will now work to remove these bottlenecks one by one.

We will bring governments and utilities together, to address all outstanding issues.

Because Europeans need affordable energy right now.

Honourable Members,

A home is not just four walls and a roof.

It is safety, warmth, a place for family and friends.

It is belonging.

But for too many Europeans today, home has become a source of anxiety.

It can mean debt or uncertainty.

The numbers tell a painful truth.

House prices are up by more than 20% since 2015.

Building permits down by over 20% in five years.

This is more than a housing crisis.

It is a social crisis.

It tears at Europe’s social fabric.

It weakens our cohesion.

And it also threatens our competitiveness.

Nurses, teachers, and firemen cannot afford to live where they serve.

Students drop out because they cannot pay the rent.

Young people delay starting families.

That is why still this year – after receiving your input, we will present the first ever European Affordable Housing Plan.

To make housing more affordable, more sustainable, and of better quality.

It will be a European effort, anchored in local realities.

We need a radical overhaul of the way we tackle this issue.

We need to revise our State aid rules to enable housing support measures.

We need to make it much easier to build new houses and student residences.

And we will also propose a legal initiative on short-term rentals to tackle the remaining issues.

We need all of society, all lawmakers and all stakeholders to come together.

In this spirit, we will convene the first EU Housing Summit to ensure it is at the top of our agenda.

Honourable Members,

Housing is about dignity.

It is about fairness.

And it is about Europe’s future.

Eight years ago, the European Pillar of Social Rights made housing a social right in Europe.

It’s time to turn this promise into reality.

The third example I would like to highlight is cars.

It is a pillar of our economy and industry.

A European pride.

Millions of jobs depend on it.

Earlier this year, we gave the sector more flexibility to reach their 2025 targets.

This is working.

And with respect for technology neutrality, we are now preparing the 2035 review.

And millions of Europeans want to buy affordable European cars.

So we should also invest in small, affordable vehicles.

Both for the European market, but also to meet the surge in global demand.

This is why we will propose to work with industry on a new Small Affordable Cars initiative.

I believe Europe should have its own E-car.

E for environmental – clean, efficient and lightweight.

E for economical – affordable for people.

E for European – built here in Europe, with European supply chains.

Because we cannot let China and others conquer this market.

No matter what, the future is electric.

And Europe will be part of it.

The future of cars – and the cars of the future – must be made in Europe.

Honourable Members,

The final example I want to highlight is linked to food.

In Europe, we have access to high-quality food that our outstanding farmers and fishers produce at affordable prices.

They are also the custodians of our lands and oceans, our biodiversity.

The key to our food security.

But they are facing headwinds – from high input costs to red tape or unfair competition.

We are acting on all those fronts.

We have simplified the CAP – less paperwork and more trust.

We have ringfenced income support in the next MFF.

And made sure that funding can be topped up by national and regional envelopes.

But our farmers need fair competition and a level playing field.

This is essential.

This is why we have robust safeguards in our trade deal with Mercosur – backed up by funding if compensation is needed.

We also need to strengthen the position of farmers in the food chain.

For too long their hard work has not paid off as it should.

Farmers have a right to a fair price for their food – and a fair profit for their families.

We will review the implementation on our unfair trading practices legislation.

And take action wherever it is needed.

And I can also announce today that we will boost our promotion budget to launch a new “Buy European food” campaign.

Because we can proudly say that our European food is the best in the world.

Honourable Members,

When we talk about competitiveness and independence we must talk about our relations with the United States.

I have heard many things about the deal we agreed on over the summer.

I understand the initial reactions.

So allow me to be as clear I can.

Our trading relationship with the US is our most important.

We export over EUR 500 billion worth of goods to the US every year.

Millions of jobs depend on it.

As President of the Commission, I will never gamble with people’s jobs or livelihoods.

This is why we did a deal to keep market access for our industries.

And we ensured that Europe got the best possible deal out there.

We have put our companies at a relative advantage.

Because some of our direct competitors face much higher US tariffs.

Yes, their baseline may be lower.

But when you account for the exceptions that we secured and the additional rates which others have on top – we have the best agreement. Without any doubt.

And I want to be crystal clear on one point:

Whether on environmental or digital regulation.

We set our own standards.

We set our own regulations.

Europe will always decide for itself.

Honourable Members,

I do not believe in tariffs.

Tariffs are taxes.

But the deal provides crucial stability in our relations with the US at a time of grave global insecurity.

Think of the repercussions of a full-fledged trade war with the US.

Picture the chaos.

And then put that image next to the one from China just last week.

China flanked by the Leaders of Russia and North Korea.

Putin gloating about how Russia-China relations are at an unprecedented high.

None of this is a great surprise.

But it reflects the changing landscape.

And it creates two imperatives for Europe’s independence push and its place in the world.

The first is that we need to double down on diversification and partnerships.

80% of our trade is with countries other than the US.

So we need to capitalise on new opportunities.

At a time when the global trading system is crumbling, we are securing the global rules through bilateral agreements.

Like with Mexico or Mercosur.

Or finalising negotiations on a historic deal with India by the end of this year.

We will also build a coalition of like-minded countries to reform the global trading system

– like the CPTPP.

Because trade allows us to strengthen our supply chains.

Open up markets.

Reduce dependencies.

Ultimately, this is about enhancing our economic security.

The world wants to Choose Europe.

And we need to do business with the world.

The second imperative is – for Europe to step up where others have stepped away.

Take research.

Science has no passport, gender, ethnicity or political colour.

It is one of the most valuable global goods.

This is why the Commission announced a Choose Europe package of EUR 500 million to attract and retain the best scientists and researchers.

And Europe must also take the lead on global health.

We are on the brink – or even at the start – of another global health crisis.

As a medical doctor by training, I am appalled by the disinformation that threatens global progress on everything from measles to polio.

And this is why today I can announce that the EU will head a new Global Health Resilience Initiative.

Because the world is looking to Europe – and Europe is ready to lead.

Honourable Members,

Europe’s independence is about protecting our freedoms.

The freedom to decide. To speak out. To move around a whole continent.

The freedom to vote. To love. To pray.

To live in a Union of equality.

Our democracy and the rule of law are the guarantors of those freedoms.

This is why we have done so much to strengthen our tools and step-up enforcement.

We built a new rule of law cycle that ensures that problems are detected early and solved through engagement.

We need an integrated annual cycle on the rule of law – a common rhythm, clear milestones, and contributions from all institutions.

And our focus must be to close the existing loopholes.

We have strengthened the link between funds and respect for the rule of law.

And with the next long-term budget we will go even further.

Respecting the rule of law is a must for EU funds. Now and in the future.

Our democracy is under attack.

The rise in information manipulation and disinformation is dividing our societies.

It is not only eroding trust in the truth – but also in democracy itself.

This is why we urgently need the European Democracy Shield.

We need more capacity to monitor and detect information manipulation and disinformation.

So we will set up a new European Centre for Democratic Resilience.

This will bring together all the expertise and capacity across Member States and neighbouring countries.

Honourable Members,

In some communities across Europe, traditional media are struggling.

In many rural areas, the days of going out for a local paper is a nostalgic memory.

This has created many news deserts where disinformation thrives.

And this is very dangerous for our democracy.

Because informed citizens who can trust what they read and hear are essential to keep those-in-power accountable.

And when independent media are dismantled or neutralised, our ability to monitor corruption and preserve democracy is severely weakened.

This is why the first step in an autocrat’s playbook is always to capture independent media.

Because this enables backsliding and corruption to happen in the dark.

So we need to do more to protect our media and independent press.

This is why we will launch a new Media Resilience Programme – it will support independent journalism and media literacy.

But we also need to invest to address some of the root causes of this trend.

This is why in the next budget, we have proposed to significantly boost funding for media.

We also need to enable private equity.

We will therefore use our tools to support independent and local media.

A free press is the backbone of any democracy.

And we will support Europe’s press to remain free.

Honourable Members,

The same goes for social media.

It has so many benefits for connecting people.

But I would like to raise one specific topic.

And this is the effects of giving our children unfettered access to social media.

As a mother of seven, and a grandmother of four, I feel the anxiety of parents who are doing their best to keep their children safe.

These parents worry that when their children pick up a phone they could be exposed to the wide-ranging dangers, simply with a scroll.

Online bullying.

Adult content.

Promoting self-harm.

And algorithms that prey on children’s vulnerabilities with the explicit purpose of creating addictions.

Too often mums and dads feel powerless and helpless.

That they are drowning against the tsunami of Big Tech flooding their family homes.

I strongly believe that parents, not algorithms, should be raising our children.

Their voice must be heard.

This is why today I am here to tell you that I am listening.

Just as in my days – we as a society – taught our children that they could not smoke, drink and watch adult content until a certain age.

I believe it is time we consider doing the same for social media.

Our friends in Australia are pioneering a social media restriction.

I am watching the implementation of their policy closely to see what next steps we can take here in Europe.

I will commission a panel of experts to advise me by the end of this year on the best approach for Europe.

We will approach this carefully and listen to everyone.

And in all of this work we will be guided by the need to empower parents and build a safer Europe for our children.

Because when it comes to our kids’ safety online, Europe believes in parents, not profits.

Honourable Members,

Our most important task is to protect our democracy.

But to do so we must also show that democracy offers solutions to people’s legitimate concerns.

And nowhere is that more evident than in the context of migration.

This is why we have proposed to treble funding for migration and border management in the next budget.

So that we can manage migration effectively and protect our external borders.

But more is clearly needed.

The people of Europe have shown they are willing to help those fleeing war and persecution.

But there is a growing sense of frustration, stemming from their impression that our rules are being ignored.

This is why we need to step up our efforts.

We need a system that is humane, but we must not be naïve about it.

We must be serious about returning rejected asylum seekers to their home countries.

We cannot have a situation where only 20 percent of those who are not allowed to stay actually leave Europe.

We therefore need to agree quickly on the Common European System for Returns.

We have no more time to lose.

And we must also ensure that we fully implement the Pact on Migration and Asylum as soon as it enters into force.

The pact is strict but fair.

And it will only work if everyone plays their part.

Member States from the north and the south, the east and the west.

Of course, we shall always fulfil our international obligations.

But we in Europe must be the ones to decide who comes to us and in what circumstances, not the people-smugglers and traffickers.

They are making millions upon millions with their cynical, false and fatal promises.

That is why we must break their business model.

It is true that numbers are falling but too many people are still trying to cross the border illegally and are dying on the way.

We must work together with social media platforms to put an end to the online organisation and online advertising of smuggling operations.

We must work more closely with airlines, especially on problematic routes such as those to Belarus.

And it is only by going after the money that we will be able to track down the criminal networks and cut off their sources of funding.

And we need a new system of sanctions specifically targeted at people smugglers and traffickers.

To freeze their assets.

To restrict their ability to move around.

To cut off their profits.

People smuggling is a horrible, criminal business, and no smuggler should be allowed to get away with it in Europe.

Honourable Members,

The point I want to make is simple.

If it matters to Europeans, it matters to Europe.

This is our enduring duty to deliver.

This summer, we all saw the pictures of Europe’s forests and villages on fire.

More than a million hectares were burned.

An area around a third of the size of Belgium.

The scale of the damage is enormous.

And we know it is not a one off.

Climate change is making each summer hotter, harsher, and more dangerous.

This is why we have to radically step up our efforts into climate resilience and adaptation, and nature-based solutions.

But we must also give ourselves the tools to respond.

This is why we will propose to create a new European firefighting hub based in Cyprus, which could also support our regional neighbours.

We know the difference our Civil Protection Mechanism can make.

Over the summer, 760 brave Europeans were sent to all corners of Europe.

Literally running towards the flames.

And I would like to conclude my speech with a tribute to them – the firefighters, pilots, crews.

Everyone who stepped up.

I would like to tell you the story of a group of 20 Greek rangers.

They are specialists in taming the fiercest of forest fires.

When the fires erupted in the Asturias region, Spain called for Europe’s support.

And Greece answered the call.

The flames were so vast the smoke could be seen from space.

But for five days the 20 Greek rangers stood shoulder to shoulder with their Spanish colleagues.

As the flames swept closer to the village of Genestoso, they fought day and night to contain the inferno.

And in the end – together – they tamed the fire, and the village was saved.

Honourable Members,

It is such an honour to welcome one of these heroes today.

The leader of the Greek team, Lieutenant Nikolaos Paisios.

Lieutenant, dear Nikolaos,

Your courage is an inspiration to us all.

For your strength, your commitment, and your extraordinary leadership:

ευχαριστώ – to you and your team of European heroes.

Honourable Members,

This is Europe as one community.

This is the Europe that I love.

This is the Europe that we must protect at all costs.

And we must do that together.

I want to work with this House and with all pro-European democratic forces to deliver for Europeans.

I am working on legislative packages to empower this pro-European majority.

And I am so delighted, dear Roberta, that we have managed to renew the Framework Agreement between the Commission and Parliament.

This will only strengthen our cooperation.

And it will be an enabler for us to work on the real reforms that are needed.

Because I support the right of initiative of the European Parliament.

And I believe that we need to move to qualified majority in some areas, for example in foreign policy.

It is time to break free from the shackles of unanimity.

The point is that we need to make sure our Union is faster and can deliver for Europeans.

Because this is how we can win this fight together.

To deliver Europe’s independence moments.

And let’s remember that we have always had to fight for our freedoms.

From the generation that fought hand to hand across our Continent.

To the underground press that kept the flame of freedom alive across Central and Eastern Europe during the Cold War.

Or the Forest Brothers in the Baltics who resisted Soviet oppression at every turn.

This struggle, this fight, is deeply engrained in who we are as Europeans.

80 years ago our Continent was hell on earth.

40 years ago our Continent was divided by a Wall.

But on each occasion, Europeans decided to fight for a better future.

To make itself whole – and to make the whole strong.

And this is what I will strive for every single day.

Long live Europe.