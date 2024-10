COMMISSIONE EUROPEA * “PREMIO MEGALIZZI-NIEDZIELSKI 2024“: «ASSEGNATO A MAGNA, NEŽA E SIGRID PER IL LORO TALENTO GIORNALISTICO»

12.56 - giovedì 10 ottobre 2024

In occasione della cerimonia di premiazione tenutasi ieri, la Commissione ha annunciato i vincitori del premio Megalizzizi-Niedzielski 2024 per aspiranti giornalisti: Magna Araújo Amorim (Portogallo), Neža Borkovič (Slovenia) e Sigrid Hallqvist (Svezia). La Commissione ha assegnato i premi a Magna, Neža e Sigrid per il loro talento giornalistico, la dedizione al giornalismo di qualità e il forte attaccamento ai valori dell’UE.

La Commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato: “Questi giornalisti di talento hanno un enorme potenziale e difendono con passione i valori dell’UE. Una stampa libera e indipendente è essenziale per le nostre democrazie, motivo per cui è fondamentale continuare a sostenere i giornalisti nella missione di fornire informazioni di alta qualità agli europei. Questo impegno si riflette nell’ultimo invito a presentare proposte: non ci limitiamo a parlare, ma attuiamo azioni concrete.”

Durante la cerimonia di premiazione la Commissione ha pubblicato l’8o invito a presentare proposte a sostegno di attività mediatiche volte a sensibilizzare alla politica di coesione. Con un budget complessivo di 3,5 milioni di €, questo nuovo bando invita organi di informazione, università ed enti pubblici e privati a presentare proposte di contenuti editorialmente indipendenti. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 17:00 del 7 gennaio 2025. Esempi di azioni di comunicazione dei beneficiari precedenti sono disponibili su questa pagina web.

Istituito nel 2019, il premio Megalizzi-Niedzielski per aspiranti giornalisti rende omaggio alla memoria di Antonio Megalizzi e Bartek Piotr Orent-Niedzielski, due giornalisti europei profondamente impegnati a favore dell’UE e dei suoi valori. Entrambi hanno tragicamente perso la vita a seguito di un attentato terroristico a Strasburgo a fine 2018.