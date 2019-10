COMMISSARIO FORZA ITALIA – PEREGO * DELLAGIACOMA: « PRENDIAMO ATTO DELLE SUE DIMISSIONI DALLA CARICA DI COORDINATORE PROVINCIALE DEI “GIOVANI” DEL PARTITO »

Prendiamo atto delle dimissioni del signor Dellagiacoma dalla carica di coordinatore provinciale dei “Giovani” di Forza Italia.

La cosa non sorprende affatto, in quanto del signor Dellagiacoma e dei giovani che dice di rappresentare non si è vista traccia nelle campagne elettorali politiche, provinciali ed europee (salvo una fugace presenza all’incontro con il Presidente Berlusconi). Anzi, tutti i segnali ricevuti ci raccontano di un gruppo che ha votato e fatto votare liste concorrenti a Forza Italia, integrando una palese e gravissima violazione statutaria. Dimissioni inoltre che arrivano in un momento opportuno in quanto, da settimane, si sa che il coordinamento regionale e provinciale ha chiesto esplicitamente la revoca dei mandati degli attuali coordinatori provinciali e regionale per i motivi sopraindicati.

Il gruppo provinciale “Giovani” di Forza Italia, viene affidato provvisoriamente alla responsabilità di Lukas Gröbner, in attesa di conferma da parte del Responsabile Nazionale Bestetti.

Si ritiene inoltre ingiustificato l’attacco alla Coordinatrice Regionale Michaela Biancofiore, la quale aveva riposto la massima fiducia nei Giovani senza essere poi in alcun modo ricambiata. A Michaela la nostra piena solidarietà ed il ringraziamento per il lavoro che quotidianamente svolge per Forza Italia.

*

Maurizio Perego

Commissario provinciale