COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * ITALIA-MESSICO: « IL PREFETTO LOMBARDI RICEVE IN VISITA L’AMBASCIATORE CARLOS EUGENIO GARCIA DE ALBA ZEPEDA »

Il prefetto Lombardi riceve a Palazzo del Governo la visita di S.E. Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda, Ambasciatore del Messico in Italia.

Il Commissario del Governo, Prefetto Sandro Lombardi, ha ricevuto questa mattina, in visita di cortesia, l’Ambasciatore del Messico in Italia, S.E. Carlos Eugenio García de Alba Zepeda.

Il Diplomatico messicano, in Trentino per tre giornate di incontri e visite istituzionali mirate a rafforzare i già consolidati rapporti diplomatici, economici e culturali tra i due Paesi, si è intrattenuto con il Commissario del Governo e il suo Capo di Gabinetto, Dott.ssa Consuelo Cosco, in un cordiale colloquio nel corso del quale sono stati esaminati diversi temi di comune interesse.

Al termine dell’incontro, il Prefetto Lombardi ha ringraziato l’Ambasciatore per la visita, esprimendogli i migliori auguri di buon lavoro.