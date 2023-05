COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * GIRO D’ITALIA: « CHIUSURE STRADE TRENTINO, INTERRUZIONE TRAFFICO PER TAPPE 23 E 24 MAGGIO » (PDF ORARI E LOCALITÀ)

16.13 - giovedì 18 maggio 2023

Proc.nr.939/2023 -AREA III. Trento, data e protocollo informatizzato Proc.nr.939/2023 -AREA III. Trento, data e protocollo informatizzato

Viste le istanze presentate dal signor Mauro Vegni quale Procuratore della RCS Sport Spa, intese ad ottenere la sospensione temporanea della circolazione sui tratti stradali interessati dallo svolgimento della /16^/17^ tappa della competizione ciclistica categoria professionisti denominata “ 106° GIRO D’ITALIA“, che interesserà la Provincia di Trento nei seguenti giorni:

16^ tappa-23 maggio 2023-SABBIO CHIESE(BS)-MONTE BONDONE(TN);

17^ tappa-24 maggio 2023 –PERGINE VALSUGANA-CAORLE (VE);

Vista l’ istanza presentata dal signor Roberto Salvador quale Procuratore della RCS Sport SPA, intese ad ottenere la sospensione temporanea della circolazione sui tratti stradali interessati dallo svolgimento della manifestazione per amatori denominata “GIRO E” che interesserà la Provincia di Trento nella seguente giornata

16^ tappa-23 maggio 2023- LEVICO TERME –MONTE BONDONE (TN);

Viste le risultanze della riunione di coordinamento svoltasi in data 27 aprile 2023 presso questo Commissariato del Governo del tavolo tecnico tenutosi in data 16 maggio 2023 presso la Questura di Trento e del Comitato Provinciale di ordine e sicurezza pubblica del 17 maggio 2023;

Viste: la nota nr.555/II-OP/Div 3 di data 03.05.2023 del Ministero dell’Interno-Dipartimento della P.S., la nota nr. 597 di data 17.05.2023 del Compartimento Polizia Stradale Trentino Alto Adige-Belluno di Bolzano e la nota nr. 230011760 di data 28.04.2023 del Compartimento Polizia Stradale della Lombardia di Milano -in merito ai servizi di polizia stradale a supporto delle manifestazioni;

Vista l’autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica a tappe rilasciata ai sensi dell’art. 9 nr.285/1982, come modificato art. 1 comma 607 della L. nr.178 del 30.12.2020 dalla Regione Abruzzo –Direzione Generale- DRG con sede all’Aquila con nota nr.0191081 del 03.05.2023;

Vista la determina nr. 3724 di data 12.04.2023 con la quale la Provincia Autonoma di Trento- Servizio Polizia Amministrativa Provinciale- ha espresso il nulla osta ai sensi dell’art.9 D.Lgvo 285/92 nr. 285 modificato art. 1, comma 607, L. 30.12.2020 per la 16^ tappa 23 maggio 2023 Sabbio Chiese(Bs)-Monte Bondone (Tn), la 17^ tappa-24 maggio 2023 –Pergine Valsugana-Caorle (VE);

Vista la determina nr. 4546 di data 04.05.2023 con la quale la Provincia Autonoma di Trento- Servizio Polizia Amministrativa Provinciale- ha espresso il nulla osta ai sensi dell’art.9 D.Lgvo 285/92 nr. 285 modificato art. 1, comma 607, L. 30.12.2020 per competizione ciclistica “ GIRO E” 16^ tappa 23 maggio 2023 Levico Terme –Monte Bondone (Tn) ;

Visto il percorso di gara che interessa alcuni tratti di strade statali e provinciali del territorio dei Comuni di cui alle allegate istanze;

Visto il parere favorevole espresso dalla Questura con nota Cat.A.4/2023/Gab di data 31.03.2023 ;

Visto il parere favorevole espresso dalla Sezione Polizia Stradale di Trento con nota nr. 230004595 di data 26.04.2023;

Viste le note nr.273909 dd.07.04.2023 nr.271414 di data 06.04.2023, già a conoscenza del comitato organizzatore, con la quale il Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento, esprime parere favorevole, segnalando le prescrizioni sotto indicate :

tappa 16^ del 23 maggio 2023- Sabbio Chiese Monte Bondone:

si segnalano con riferimento ai tratti stradali che saranno percorsi in discesa, dei moderati e diffusi ammaloramenti nel piano viabile e che lungo la:

• SS.240 dir Nago Arco tra il km.2.050 e il km.2.200 circa ;

• SP.48 del Monte Velo tra il km.13.300 e il km.13.600 circa;

• SP.88 della Val di Gresta tra il km. 17.900 e i km.18.500 circa;

• SP.20 del Lago di Cei, tra il km.9.950 e il km.0.000 circa ;

tappa 17^ del 24 maggio 2023-Pergine Valsugana Caorle

si segnalano con riferimento ad alcuni e limitati tratti stradali che saranno percorsi in discesa, dei moderati ammaloramenti nel piano viabile e che lungo la:

• SP.65 panoramica della Valsuana all’interno del centro abitato di Roncegno a seguito dei lavori , il piano viabile potrà risultare irregolare;

• SP.109 di Borgo al km.4.200 c.a. Borgo Valsugana è presente un cantiere stradale con regolamentazione a senso unico alternato per i lavori e pertanto il piano potrà risultare irregolare;

tappa 16^ – 23 maggio 2023 ( GIRO E) Levico Terme –Monte Bondone

con particolare riferimento al tratto percorso in discesa, da loc. Bosentino lungo la SS.349 Val d’Assa-Pedemontana Costo si segnalano dei moderati e diffusi ammaloramenti del piano viabile .

Ritenuto di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell’art.9 del D.L. 285/92 s.m.i. e della circolare del Ministero dell’Interno nr. 300/A/26784/116/1 del 13.10.1997 modificata e integrata della circolare nr. 300/A755805/116/1 del 9.11.1998 e da ultimo nr. 300/A/3572/21/116/1 del 20.04.2021, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni;

Visto l’art. 87 del Testo Unificato delle leggi sullo Statuto Speciale per il Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.R. nr. 670/72;

O R D I N A

nelle giornate del 23 e 24 maggio 2023, la sospensione del traffico per la circolazione di veicoli, persone ed animali, con divieto di sosta e rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, sulle arterie statali, provinciali e comunali poste fuori dai centri abitati interessati dalla predetta competizione, in entrambi i sensi di marcia, da 2 (due) ore e 30 (trenta) minuti prima del passaggio della gara alla media più veloce secondo gli orari di cui alle allegate crono-tabelle ufficiali allegate, fino al passaggio del veicolo “FINE GARA CICLISTICA” (motoveicolo della Polizia Stradale con bandierina verde);

Durante la suddetta chiusura il passaggio della corsa è preceduto dal transito della carovana pubblicitaria scortata da apposito dispositivo di Polizia Stradale

16^tappa-23 maggio 2023 SABBIO CHIESE (BS)-MONTE BONDONE (TN);

chiusura delle arterie statali, provinciali e comunali poste fuori dai centri abitati interessate, in entrambi i sensi di marcia, da 2 (due) ore e 30 (trenta) minuti prima del passaggio della gara alla media più veloce, di cui all’allegate cronotabelle e sino a cessate esigenze;

In particolare durante lo svolgimento della suddetta tappa si ritiene necessario interdire il transito al sito per i soli veicoli a motore da tutte le direttrici di accesso, salvo i residenti, diretti agli alberghi e autorizzati dalla ore 20.00 del giorno 22 maggio e fino a cessate esigenze :

o Bivio SP. 25 di Garniga con SP.20 del lago di Cei- divieto di transito per chi proviene da Aldeno e da Cei in direzione Viote (competenza territoriale comune di Cimone);

o SP.85 del Monte Bondone all’altezza del km. 23+700-divieto di transito per chi proviene da Lagolo in direzione Viote (competenza territoriale comune di Madruzzo);

o SP.85 del Monte Bondone all’altezza del k. 17+400- in corrispondenza della via Selva di Vason-divieto di transito per chi proviene da Trento in direzione Vason (competenza territoriale comune di Trento);

In concomitanza con la suddetta tappa avrà luogo lo svolgimento del 16° GIRO E:

Lo stesso percorrerà il tratto iniziale dalla partenza di Levico Terme rispettando il codice della strada, per poi inserirsi nel percorso di gara ufficiale ad Aldeno, quando la circolazione ordinaria risulta già interdetta , fino all’arrivo sul Monte Bondone.

17^tappa-24 maggio 2023 PERGINE VALSUGANA (TN)-CAORLE

chiusura delle arterie statali, provinciali e comunali poste fuori dai centri abitati interessate, in entrambi i sensi di marcia, da 2 (due) ore e 30 (trenta) minuti prima del passaggio della gara alla media più veloce, di cui all’allegate cronotabelle e sino a cessate esigenze;

Si precisa che, al fine di evitare incolonnamenti, all’interno delle gallerie interessate direttamente o indirettamente dallo svolgimento della manifestazione, dovrà essere sospesa la circolazione stradale prima dell’ingresso delle stesse.

I comuni interessati dal percorso di gara adotteranno le ordinanze sindacali per i tratti stradali di propria competenza

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

– è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara;

– è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

– è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o dal personale dell’organizzazione;

– è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’Organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

D I S P O N E

altresì:

– gli Organi di polizia stradale di cui all’art.12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

– la carovana ciclistica dovrà essere scortata , secondo le prescrizioni dell’autorizzazione, dagli Organi di polizia stradale di cui all’ art. 12 D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002, nr.29 e s.m.i.;

– l’organizzazione predisporrà sotto la supervisione degli Organi di Polizia Urbana un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;

– nella zona di arrivo e di partenza dovranno essere garantite le misure di safety e security come da normativa vigente;

– il Comitato Organizzatore predisporrà il controllo di tutte le intersezioni del percorso di gara non presidiate dalle forze di polizia;

– sarà cura del Comitato organizzatore comunicare preventivamente ai propri concorrenti le segnalazioni evidenziate dal Servizio Gestione Strade con note sopramenzionate ed adottare i necessari accorgimenti in corrispondenza di curve pericolose e/ o ostacoli ravvicinali alla carreggiata nonchè attenersi alla prescrizioni di carattere generale;

– il Comitato Organizzatore dovrà inoltre provvedere a regolare la circolazione in modo da evitare che, per effetto della chiusura dei tratti stradali direttamente o indirettamente interessati dallo svolgimento della gara, i veicoli rimangano in attesa per tempi prolungati nelle gallerie, specialmente quelle di lunghezza rilevante, nonché adottare i necessari accorgimenti in corrispondenza di curve pericolose e/ o ostacoli ravvicinali alla carreggiata;

– sarà cura del comitato organizzatore d’intesa con gli enti interessati dare idonea informazione all’utenza di tutte le chiusure sopramenzionate mediante apposita segnaletica temporanea a fondo giallo e tramite gli organi di informazione;

– gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione

– La massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi d’ informazione.

La Polizia Stradale ha facoltà di apportare alla presente ordinanza, ove particolare esigenze di sicurezza della circolazione stradale e di tutela della pubblica incolumità lo richiedano, le opportune variazioni al percorso, ovvero alle modalità ed ai tempi di sospensione della circolazione veicolare lungo il tracciato delle singole tappe.

Il Comitato Organizzatore è incaricato di consegnare copia della presente ai Signori Sindaci dei Comuni interessati.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SANTARELLI