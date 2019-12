COMMISSARIATO GOVERNO TRENTO * CONCERTO CAPODANNO – MISURE SICUREZZA: « I CONTROLLI AI VARCHI SERVIRANNO PER EVITARE L’INTRODUZIONE DI RAZZI ED AL SEQUESTRO DI BOTTIGLIE DI VETRO »

Si è riunito questa mattina, presieduto dal Prefetto Sandro Lombardi il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per valutare le misure di sicurezza e di safety da attuare in occasione del concerto di capodanno che avrà luogo in piazza Duomo il prossimo 31 dicembre.

Alla riunione – oltre ai vertici delle locali forze dell’ordine ed ai rappresentanti delle specialita’ – erano presenti Gianfranco Cesarini Sforza in rappresentanza del Presidente della provincia e Marzio Maccani dirigente il Servizio Polizia Amministrativa provinciale, Luca Sattin vice comandante il corpo intercomunale di polizia locale “Trento – Monte Bondone”, Ivo Erler Dirigente del Corpo Permanente dei vigili del fuoco – Giacomo De Sero della Federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari, Elda Verones Direttrice dell’Azienda per il Turismo Trento Monte Bondone – Valle dei Laghi accompagnata da Paolo Franceschini, Giorgio Folgheraiter referente di Trentino Emergenza, Andrea Oss del C.A.U.-Centro Assistenza Utenza Autostrada del Brennero spa e Pier Giorgio Carrara dell’Ufficio Centrale Unica di Risposta.

Nella riunione odierna è stato verificato l’intero dispositivo di sicurezza, ulteriormente implementato e migliorato rispetto allo scorso anno dall’ dell’Azienda per il Turismo Trento Monte Bondone – Valle dei Laghi che organizza l’evento, e sono state disposte e concordate le misure di safety, che andranno ad integrare detto dispositivo, anche con riferimento al piano sanitario.

In primo luogo si è preso atto dell’aumento della capienza di Piazza Duomo a cinquemila spettatori, autorizzata dalla Commissione provinciale di vigilanza. Saranno quindi effettuati attenti controlli numerici sugli ingressi anche con l’utilizzo di un meccanismo contapersone. I controlli ai varchi saranno finalizzati anche ad evitare l’introduzione di razzi a scoppio e mortaretti ed al sequestro di bottiglie di vetro. Una particolare attenzione infatti è posta al divieto di alcolici e di utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, in occasione di manifestazioni che concentrino un folto pubblico. Al riguardo il Comune ha già predisposto apposita ordinanza. La Questura ha emanato ordinanza per i controlli riferiti al materiale esplodente. La Polizia Locale impegnerà tre pattuglie ed un coordinatore. L’Azienda per il Turismo mette a disposizione 20 steward della security per accompagnare ed informare le persone partecipanti, con particolare attenzione a quelle diversamente abili.

L’Azienda per il Turismo Trento Monte Bondone – Valle dei Laghi ed il Comune di Trento faranno conoscere in tempo utile tutte le informazioni per i cittadini ed i turisti ospiti che vorranno prendere parte al concerto (parcheggi, navetta dall’area Zuffo, bagni chimici, presenza di assistenza sanitaria e quant’altro). Prima dell’evento un maxischermo proietterà con audio e video con le indicazioni.

In ogni caso Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza garantiranno una presenza finalizzata ad un corretto e sereno svolgimento della manifestazione musicale che conclude l’anno in corso.

L’organizzazione specifica dell’evento verrà trattata in una riunione tecnica che si svolgerà nei prossimi giorni in Questura.

Foto: Opinione