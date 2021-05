COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * 104° GIRO D’ITALIA / TAPPA IN TRENTINO: « LE CRONOTAPPE E I PASSAGGI-  SOSPENSIONE CIRCOLAZIONE SUI PERCORSI »

104° GIRO D’ITALIA –16^-17^ e 18^ tappa in Trentino – Sospensione della circolazione sui percorsi interessati dalla manifestazione.

Il Commissario del Governo, in occasione dello svolgimento della 16^ tappa- 24 maggio 2021- SACILE (PN)- CORTINA D’AMPEZZO (BL) e della 17^ tappa- 26 maggio 2021- CANAZEI-SEGA DI ALA (TN) e della 18^ tappa-27 maggio 2021 ROVERETO-STRADELLA (PV) della competizione ciclistica, categoria professionisti, denominata “104° GIRO D’ITALIA” che attraverserà il territorio provinciale, ha disposto la sospensione temporanea del traffico veicolare sulla viabilità interessata dalla manifestazione, con l’ordinanza commissariale pubblicata sul sito internet di questo Ufficio.

In particolare è stata disposta, rispettivamente nelle giornate del 24-26 e 27 maggio 2021, la chiusura delle arterie statali, provinciali e comunali poste fuori dai centri abitati interessate con un anticipo di due ore e trenta rispetto al passaggio della gara in entrambi i sensi di marcia secondo gli orari di cui all’allegate tabelle di marcia.

Inoltre sono state disposte le ulteriori chiusure di seguito elencate:

interdizione del transito per tutti i veicoli a motore sulle strade che da Canazei conducono ai due Passi interessati : per il Passo Pordoi –SS. 48 intersezione SS. 242 e per il Passo Fedaia SP.641 al km. 4 dalle ore 19 .00 del 23 maggio 2021 fino a cessate esigenze;

interdizione del transito per tutti i veicoli a motore dal km. 0 della SP.211 “dei Monti Lessini” (intersezione con SS. 12-loc. Sdruzzinà) sino alla Sega di Ala- confine con Provincia di Verona dalle ore 19 .00 del 25 maggio 2021 fino a cessate esigenze eccetto i residenti o autorizzati ;

interdizione del transito per tutti i veicoli a motore in entrambi le direttrici che conducono al Passo San Valentino, ovvero la SP.208 dal km. 0 – (intersezione SP.90 e SP.3 da-loc. Brenton-int. SP.22 dalle ore 19 .00 del 25 maggio 2021 fino a cessate esigenze, eccetto i residenti o autorizzati;

In concomitanza con le tappe del Giro d’Italia, che avranno luogo il 24 maggio e il 26 maggio 2021, si svolgerà la terza edizione della competizione a carattere cicloturistico per amatori denominata “Giro E”

Per consentire il passaggio in sicurezza anche di tale evento cicloamatoriale verrà sospesa la circolazione viaria da 2.30 prima del passaggio dei corridori professionisti sino a termine esigenze ricomprendendo la gara GIRO E all’interno della chiusura delle strada con il Giro Professionisti.

Le prescrizioni, contenute nell’ordinanza di chiusura delle strade, vigenti durante il periodo di sospensione temporanea, sono dettate per la sicurezza della generale incolumità pubblica e pertanto comportano il divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti, nonché l’obbligo a tutti coloro che provengono da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o dal personale dell’organizzazione.

Il comitato organizzatore assicurerà l’osservanza delle vigenti disposizioni governative per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.