COMMISSARIATO GOVERNO PROVINCIA TRENTO * STELLE AL MERITO LAVORO: « CERIMONIA DI CONSEGNA DEI 28 RICONOSCIMENTI, DOMANI 10/11 AL MUSE (ORE 11.00) »

Domani, mercoledì 10 novembre p.v. alle ore 11.00 presso il MUSE-Museo delle Scienze di Trento, organizzata dal Commissariato del Governo, avrà luogo la consegna delle decorazioni delle “Stelle al Merito del Lavoro”, conferite, con Decreto del Presidente della Repubblica, a 28 lavoratori della Regione che si sono particolarmente distinti per perizia, laboriosità, attaccamento al lavoro e condotta morale.

Sotto l’elenco dei neo insigniti ed un promemoria sull’onorificenza.

La Stella al Merito del Lavoro è la massima onorificenza esistente nel campo del lavoro, conferita dal Presidente della Repubblica, su segnalazione del Ministro del Lavoro. I decorati devono aver compiuto 50 anni di età e conseguito una carriera lavorativa di almeno venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trent’anni alle dipendenze di aziende diverse.

Oltre a questi requisiti tecnici, il candidato deve essersi particolarmente distinto per perizia, laboriosità e ottima condotta morale, oltre ad essersi prodigato nel proprio ruolo nelle diverse realtà lavorative. La prima Stella la Merito fu consegnata il primo maggio 1898 dal re Umberto I.

La decorazione comprende una sola classe e conferisce il titolo di “Maestro del Lavoro”. Le insegne ai Maestri del Lavoro vengono normalmente consegnate nel corso di una cerimonia che si svolge il 1° maggio di ogni anno, in Roma al Quirinale per gli insigniti del Lazio, con la partecipazione del Presidente della Repubblica. Altrove, la cerimonia avviene in Prefettura.

Per la Regione Trentino-Alto Adige vige il principio dell’alternanza annuale della cerimonia del 1° maggio tra le città di Trento e Bolzano. A causa della pandemia le cerimonie che si dovevano svolgere il 1° maggio 2020 e 2021 sono state annullate.

Tenuto conto del contenimento del rischio contagio reso possibile dallo stato di avanzamento della campagna vaccinale, è stata prevista la consegna delle decorazioni 2020 e 2021 con modalità diverse da quelle seguite nelle precedenti occasioni.

Presso il Palazzo del Quirinale si svolgerà con presenze contingentate una cerimonia il prossimo 10 novembre 2021.

Analogo evento, in medesima data, con l’adozione di ogni misura di cautela, si svolgerà a Trento, presso il MUSE-Museo delle Scienze.

Riferimenti normativi

Legge 5 febbraio 1992, n. 143

L’onorificenza può essere conferita a lavoratori dipendenti da imprese pubbliche e private ( ad esempio: imprese cooperative, aziende o stabilimenti dello Stato, regioni, delle province, dei comuni nonché organizzazioni sindacali e associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale ecc), che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta civile; abbiano migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo; abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro e che si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale.

Le segnalazioni per il conferimento possono essere inoltrate dalle aziende, dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali ed anche direttamente dai lavoratori interessati al Ministero del Lavoro, tramite le strutture territoriali, per la P.A.T. tramite il Servizio Lavoro, entro il 31 ottobre di ogni anno.

ELENCO INSIGNITI DELLA PROVINCIA DI TRENTO – STELLE AL MERITO DEL LAVORO ANNO 2020

1. Laura BRONZINI, residente a Trento – di Poste Italiane Spa- Trento

2. Marina CASTALDO, residente a Arco (TN) – di Movitrento Soc. Coop. – Rovereto

3. Renato CATTANI, residente a Denno (TN) – di Consorzio Melinda S.c.a. – Cles

4. Teresa CONCI, residente a Volano (TN) – di Distilleria Marzadro S.p.A. – Nogaredo

5. Tullio COVA, (pensionato) residente a Lavis (TN) – della Pasticceria Filippi & Gardumi

6. Franco FATTARSI, residente a Predaia (TN) – di Concast S.c.a. – Trento

7. Maria REFATTI, residente a Trento (TN) – di Mediocredito T.A.A. Spa – Trento

8. Danilo RIGOTTI, (pensionato) residente a Stenico (TN) – di CEIS s.c. di Comano Terme

9. Marcello SALIGARI, domicilio a Cles – della Diatex Spa di Cles

10. Valerio TISI, residente a Giustino (TN) – della Famiglia Coop.va di Pinzolo S.C.

11. Lorenza TOMASI, residente a Trento – di ANFFAS Onlus – Trento

STELLE AL MERITO DEL LAVORO ANNO 2021

1. Silvano CORNELLA, (pensionato) residente a San Lorenzo Dorsino –di Telecom Italia

2. Pier Giuseppe GASPERETTI, residente a Ville d’Anaunia – di Trentino Caf Imprese Srl

3. Eugenio OLIVA, residente a Trento – di Cassa di Trento BCC Soc. Coop (ritira la decorazione al Quirinale in Roma)

*

ELENCO INSIGNITI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO – STELLE AL MERITO DEL LAVORO ANNO 2020

1. Elmar ALBENBERGER, residente a Terlano (BZ) – di Miele Italia Srl

2. Fiorina BONOMETTI, (pensionata) residente a Bolzano (TN) – di Wurth Srl – Egna

3. Raffaele CURCIO, residente a Laives (BZ) – di Iveco DV Spa – Bolzano

4. Andreas HOFER, residente a Sarentino (BZ) – di Cassa Raiffeisen Val Sarentino

5. Renzo ODORIZZI, residente a Gargazzone (BZ) – di MEMC Electronic Materials Spa

6. Ornella PIPPA, residente a Appiano sulla Strada del Vino (BZ) – di Miele Italia

7. Maria PORRINI, residente a Merano (BZ) – di MEMC Electronic Materials Spa

8. Antonio SANZOVO residente a Bolzano – di Acciaierie Valbruna Spa

9. Edoardo Matteo SPERMAN, residente a Bolzano – di Fercam Spa

10. Andrea TEZZELE, residente a Laives (BZ) – di Markas Srl – Bolzano

11. Giorgio MALERBA (ritira la decorazione al Quirinale)

STELLE AL MERITO DEL LAVORO ANNO 2021

1. Evi ENDRIZZI, residente a Appiano sulla Str. Del Vino –di Miele Italia Srl

2. Leo GUFLER, (pensionato) residente a Bressanone – di Athesia Buch Srl

3. Mery Regina Angelina MAIORINO (Bolzano) – di Iveco DV Spa – Bolzano

4. Antonio PERRONE, residente a Bolzano – di Tim Spa

5. Filippo VISMARA, residente a Bolzano – di Fercam Spa