COMITATO UNA CHANCE PER CHICO * MANIFESTAZIONE AUTORIZZATA A ROMA: « LA CONSEGNA DELLA LETTERA ALL’AMBASCIATA USA INDIRIZZATA AL GOVERNATORE DELLA FLORIDA, IL 25/1 »

MANIFESTAZIONE DEL COMITATO SPONTANEO ALTO GARDA E LEDRO “CHICO FORTI BACK HOME”.

Con il timore che, spentesi le luci della ribalta sul caso di Chico Forti, si possa spegnere anche il lavorio importante che dalla primavera scorsa è ripreso per cercare di chiudere in maniera positiva questa incredibile vicenda di “malagiustizia” che vede un nostro conterraneo, un nostro fratello, in carcere da 20 ANNI (non 20 giorni o 20 settimane) nelle prigioni americane, innocente, il Comitato Spontaneo Alto Garda e Ledro organizza per sabato 25 gennaio 2020 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 in Via Bissolati angolo Via Veneto (ambasciata USA) a ROMA,

una manifestazione autorizzata, apolitica e apartitica, nella quale un gruppo limitato (per ragioni di spazio e ordine pubblico) di “amici di Chico Forti” esporranno un lungo striscione inneggiante la libertà dell’amico lontano e saranno accese delle fiaccole a simboleggiare la speranza che non si spegne.

Prima di chiudere la manifestazione la delegazione altogardesana consegnerà al corpo di guardia della ambasciata una lettera indirizzata al Governatore della Florida, per il tramite dell’ambasciatore americano in Italia, in cui si chiederà il rientro in Italia di Chico da uomo libero avendo scontato una pena già lunghissima in assenza di prove di un suo coinvolgimento nell’omicidio addebitatogli!