COMITATO PROMOTORE AZIONE * CONGRESSO 2021: « IN ATTESA DELL’EVENTO FONDATIVO, ABBIAMO NOMINATO UN GRUPPO TRANSITORIO PER IL TRENTINO-AA CHE STRUTTURERÀ L’OPERATIVITÀ DEL PARTITO »

Azione si struttura anche in Trentino Alto Adige e si avvia al congresso. In attesa del primo congresso fondativo di Azione che si effettuerà nel 2021, è stato nominato un Comitato Promotore transitorio per il Trentino – Alto Adige che avrà il compito di condurre e strutturare l’operatività regionale del partito fino a qual momento.

I membri nominati e che costituiranno il Comitato sono:

Mario Raffaelli, Laura Scalfi: responsabili coordinamento politico-organizzativo

Giovanna Flor, Ennio Pangrazzi: responsabili enti locali:

Massimiliano Mazzarella, Matteo Piccolotto: responsabili comunicazione:

Paola Moschini, Monia Zuntini: responsabili coordinamento gruppi tematici:

Giovanna Gambarotta: procuratore tesoriere

A questi nomi si aggiungeranno poi i rappresentanti di Azione dei gruppi costituenti per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Il ruolo di questo comitato sarà organizzare in maniera efficace il lavoro dei vari gruppi nei territori e favorire una crescita organica del partito. Si occuperà infatti sia delle campagne di tesseramento sia della strutturazione e del coordinamento dei tavoli tematici sulle questioni più importanti per la nostra regione.

In riferimento a questi ultimi, sono già operativi i gruppi sulla Sanità, che già si è distinto per puntuali critiche e suggerimenti alla Giunta provinciale, quello sulla Scuola e quello Universitario.

A questi ne saranno affiancati altri sui temi dell’economia, dell’ambiente e dell’innovazione per raccogliere professionalità , capacità ed energie necessarie a sviluppare progetti e proposte a soluzione dei problemi della nostra contemporaneità.

Azione infatti, come sua vocazione, ha l’obiettivo di non limitarsi solamente all’identificazione di problemi e criticità, ma soprattutto di individuare soluzioni concrete e fattibili. Esempio, uno per tutti a livello nazionale, il piano di gestione della pandemia sviluppato da Azione a maggio che oggi, nel nuovo Dpcm, viene sostanzialmente ripreso per struttura a macroprocessi.

Oltre ai gruppi tematici verrà incentivata la creazione di Gruppi territoriali, necessari nel capire le esigenze del territorio e per portare le istanze conseguenti al Comitato Promotore Regionale che se ne farà portavoce. Un’ulteriore opportunità, questa, per allargare la partecipazione di tutti gli iscritti che avranno voglia di impegnarsi per un modo diverso di fare politica, per quella parte di regione che studia, fatica e lavora.