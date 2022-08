COMITATO – PRO LOCO PREGASINA (TN) * “FESTA DELL’OSPITE 2022“: « MUSICA – GASTRONOMIA – GIOCHI PER BAMBINI E LOTTERIA, (14-15 AGOSTO)

11.11 - sabato 13 agosto 2022

Pregasina: a Ferragosto torna la Festa dell’ospite. Torna, dopo la parentesi della pandemia, la Festa dell’ospite di Pregasina: domenica 14 e lunedì 15 agosto musica, gastronomia, giochi per bambini e lotteria. La festa, organizzata dal comitato Pro Pregasina, si svolge nel piazzale sotto la chiesa.

Il programma:

domenica 14 agosto

ore 17: si dà inizio alla festa

ore 19: cena (polenta di patate “conza” e spiedo con contorni)

ore 21: serata musicale con i Rat Race Killers (rock degli anni Settanta, Ottanta e Novanta)

ore 23: termina la festa

lunedì 15 agosto

ore 8.30: si dà inizio alla festa

ore 10: santa messa in chiesa

ore 11: aperitivo offerto dal comitato Pro Pregaslna

ore 12: pranzo in compagnia (spiedo, carne salada, salamella, spezzatino con contorni)

ore 15.30: giochi per bambini

ore 18: estrazione della lotteria e consegna dei premi

ore 19: cena

ore 21: serata in musica con i Rat Race Killers (rock degli anni Settanta, Ottanta e Novanta)

Foto: la Festa dell’ospite del 2019, l’ultima che si è tenuta prima della parentesi covid, da https://www.facebook.com/pregasina