“COMITATO NO TAV TRENTO“ * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « ASSEMBLEA INFORMATIVA AL PARCO DELLA PREDARA (SAN MARTINO), SABATO 12 MARZO ORE 14.30 »

11.40 - giovedì 10 marzo 2022

L’iter di approvazione del progetto di circonvallazione ferroviaria continua a procedere. L’Agenzia Provinciale per l’Ambiente (APPA) delinea uno scenario disastroso per la città, Provincia e Comune si dicono determinate ad approvare il progetto.

San Martino, Cristo Re e Solteri, in particolare, pagherebbero un prezzo altissimo se l’opera venisse realizzata: abitazioni abbattute, proprietà espropriate anche “temporaneamente”, disagi notte e giorno per anni per i rumori e le vibrazioni provenienti dagli scavi sotto Pietrastretta e dall’enorme cantiere previsto allo Scalo Filzi, traffico paralizzato, polveri e inquinamento per gli oltre 600 viaggi di TIR al giorno. E, ad opera realizzata, molti cittadini costretti ad una convivenza forzata con un treno ad alta velocità, carico di merci, che passa a pochi metri sotto o a fianco la propria casa.

A questo si aggiunge il rischio di disastro ambientale per le aree inquinate dalle fabbriche dismesse della SLOI e della Carbochimica.

E’ evidente che sia RFI che le istituzioni locali stanno barattando, in maniera inaccettabile e vergognosa, la salute di noi abitanti, predisponendo un intervento che rischia di diffondere il mortale piombo tetraetile e altri pericolosi inquinanti nell’aria e nelle acque della città, in cambio degli enormi profitti per grandi aziende private.

Non abbiamo nessuna fiducia delle rassicurazioni che provengono da RFI,

Provincia e Comune. Sono smentite dall’esperienza fatta in altre parti d’Italia in cui viene realizzato il TAV.

Proponiamo quindi un’assemblea informativa dove ridare la parola agli abitanti e ai comitati, ai loro studi e ragioni.

Lo faremo con i racconti di alcuni abitanti del bresciano e del vicentino che vivono vicino a cantieri del TAV già realizzati o previsti e che potranno raccontarci quali sono i disagi, quali i rischi e come RFI e le istituzioni si sono mosse nei loro casi.

Potrebbe succedere anche da noi!

Per questo è importante fare rete tra vicini di casa e con chi, pur non essendo vicino, condivide la stessa problematica.

Immaginiamo assieme proposte di mobilitazione: evitare questo disastro annunciato è possibile!

ASSEMBLEA INFORMATIVA SABATO 12 MARZO ORE 14.30

PARCO DELLA PREDARA (SAN MARTINO)

per arrivare ad una grande e partecipata MANIFESTAZIONE che attraversi la

città di Trento SABATO 2 APRILE, partenza alle 14.30 da Largo N. Sauro