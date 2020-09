COMITATO FAMILIARI “RSA UNITE” TRENTINO /  APPLET / AISAM * RSA E STRUTTURE RIABILITATIVE DISTURBI PSICHICI E DISABILI – LETTERA AL PREMIER CONTE: « RICHIESTA URGENTE REVISIONE DPCM PER L’ACCESSO »

RSA E STRUTTURE RESIDENZIALI RIABILITATIVE PER PERSONE CON DISTURBI PSICHICI E DISABILI:

RICHIESTA URGENTE PER APERTURA ALLE VISITE DEI FAMILIARI, ALLE ATTIVITA’ ESTERNE E AI PERMESSI IN FAMIGLIA

E PER LA REVISIONE DEL DPCM PER L’ACCESSO NELLE STRUTTURE

Lo chiedono i rappresentanti dei familiari degli ospiti delle RSA e delle strutture assistenziali e riabilitative del TRENTINO e del VENETO

I rappresentanti di familiari di molteplici RSA e strutture per disabilità annoverando migliaia e migliaia di famiglie del Trentino e del Veneto hanno chiesto un INTERVENTO URGENTE al Primo Ministro Giuseppe Conte e al Ministro della Salute Roberto Speranza, al fine di ripristinare il contatto umano tra ospite e propri familiari ed evitare il precipitare del decadimento dei residenti dovuto al lungo distacco, scongiurare le GRAVI ripercussioni psicofisiche e cognitive dei pazienti ormai reclusi da 6 mesi (metà anno) nelle strutture assistenziali. La lettera di richiesta di questo urgente intervento è partita da un comitato di familiari “RSA_Unite”, costituitosi spontaneamente in tempi rapidissimi e sostenuto dall’Ordine dei Medici della Provincia di Trento con tutti gli altri Ordini Professionali Sanitari e Socio-Sanitari della Provincia di Trento, da A.I.T.Sa.A.M. Associazione Italiana Tutela Salute Mentale e da APPLET (Associazione Privata Per L’Efficienza e la Trasparenza delle pubbliche amministrazioni) avente sede a Roma – sezioni del Veneto e del Trentino – ed è sostenuta inoltre dalla Federazione del Pubblico Impiego DIRPUBBLICA.